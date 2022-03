Quest’anno a ‘L’Isola dei Famosi’ Vladimir Luxuria è un’opinionista e insieme a Nicola Savino sta ricevendo molti complimenti. Ora lei ha deciso di rilasciare un’intervista molto interessante a ‘CasaChi’ e in primis ha voluto fornire qualche dettaglio in riferimento a quando era lei una naufraga: “È sempre un’emozione. Anche perché vi svelo subito che l’unica occasione in cui ci davano uno zuccherino, come i cavalli, era poco prima della diretta. Dato che eravamo tutti affamati, senza energia, praticamente degli zombie”.

Poi Vladimir Luxuria ha ancora aggiunto: “Per tenerci svegli durante la diretta ci davano questo zuccherino. E noi ci svegliavamo contenti, non tanto per la diretta, ma perché pensavamo che c’era lo zuccherino”. In seguito si è soffermata anche sugli attuali concorrenti: “Floriana sappiamo che ha il carattere fumantino. Secondo me non ha proprio tollerato il fatto di essere legata ad Antonio. Quindi era partita con un’idea indipendente perché lei è così. Quindi ha sicuramente sofferto tutto questo”.





Ma Vladimir Luxuria si è anche concentrata sul fratello di Belen, ovvero Jeremias Rodriguez: “Per Jeremias effettivamente ha sbroccato e anche prima della puntata, io lo so. Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio che in qualche modo corteggiava Estefania. Jeremias dice che è stato viscido, lumacone e ha criticato anche la differenza di età. Non credo ci sia un interesse di Jeremias verso Estefania. Anche perché loro sanno benissimo che lei e Roger qualche bacetto se lo sono dati in hotel”.

A ‘Casa Chi’ Vladimir Luxuria ha reso pubblico anche un rito che avviene prima dell’inizio della diretta de ‘L’Isola dei Famosi’ e che ha come protagonisti anche Ilary Blasi e Nicola Savino: “È il pelo di una cozza. È vera questa cosa. Una volta sono stata a Sant’Antioco. Lì ho conosciuto una donna straordinaria, la quale secondo un’antica tradizione, durante le notti di luna piena si tuffa in acqua e raccoglie il pelo di queste cozze giganti che crescono verticalmente e sono enormi. E quindi quel pelo che sbuffa dalla cozza viene raccolto e messo in una mistura di alghe e diventa il famoso ‘bisso’”.

E infine Vladimir Luxuria ha dunque svelato: “Cioè seta di mare con la quale gli antichi faraoni si facevano i parametri perché alla luce del sole sembra oro. E lei mi disse: ‘Questo pelo di cozza tienilo in mano ed esprimi un desiderio’. E da quel momento io lo faccio quando ho delle prime televisive. Ho contaminato anche Nicola e Ilary. Noi prima della diretta teniamo questo pelo di cozza ed esprimiamo il desiderio”.

