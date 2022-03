“Non vi vogliamo più qui”. Isola dei Famosi, i naufraghi contro Carmen Di Pietro e il figlio

Alta tensione a ‘L’Isola dei Famosi’. Vittime di una situazione che sta diventando via via sempre più insostenibile sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Ormai tutti si stanno scagliando contro di loro e adesso rischiano di essere davvero isolati dal resto del gruppo. Sono stati accusati duramente e avranno adesso non poche difficoltà a riconquistare la fiducia degli altri naufraghi. Uno di questi è parso decisamente più alterato e ha manifestato la volontà di non volerli lì.

Prima di raccontarvi tutto su Carmen Di Pietro e sul figlio, de ‘L’Isola dei Famosi’ ha parlato Lulù Selassié nelle scorse ore: “Sì, magari io in Honduras potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. Ma sarebbe bello comunque andarci con le mie sorelle. Certamente non sarebbe un’esperienza facile, infatti è molto più dura del GF Vip. Alla fine nel GF Vip vivi dentro una casa, dove hai tutto, lì invece devi stare su un’isola deserta. Avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione”.





Purtroppo per Carmen Di Pietro e Alessandro è tempo di grosse problematiche in Honduras. Praticamente tutti i concorrenti si sono accorti di un atteggiamento poco collaborativo da parte dei due e allora hanno cominciato a lamentarsi. Tra questi è spiccata la reazione di Jeremias Rodriguez, che ha sottolineato che le cose non stanno andando assolutamente nella giusta direzione. E sono state fatte accuse dirette, senza equivoci, nei confronti della showgirl e anche del figlio Alessandro.

Per colpa del forte maltempo che ha colpito l’Honduras nei giorni scorsi, i naufraghi hanno avuto grosse problematiche e quindi si sono adattati a situazioni meno comode con le capanne. Ma Carmen Di Pietro e il ragazzo non sarebbero stati generosi e Jeremias ha quindi detto: “Non vi vogliamo più qua, siete solo degli egoisti. Vi manca un po’ di Sudamerica per imparare a vivere un po’ insieme”. Ma Alessandro ha subito replicato nel confessionale e ha spiegato perché tutti si starebbero schierando contro di loro.

Questa la reazione del figlio di Carmen Di Pietro: “Forse iniziamo a fare paura, il loro atteggiamento è peggiorato nei nostri confronti”. Quindi, stando alle sue considerazioni, il fratello di Belen Rodriguez e gli altri naufraghi stanno avendo un po’ di timore per la loro esperienza fin qui positiva e si starebbero unendo per puntare il dito proprio contro di loro.

