Ilona Staller si candida a essere una delle assolute protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nella terza puntata del reality quella del 28 marzo è rientrata in gioco, ma doveva decidere il partner a cui vivere legata ad un elastico. La scelta ricade su Roger Balduino: “Roger secondo me era più giusto in questa occasione, visto che dovremo andarci anche la notte magari…”, spiega Cicciolina. “Che devi fare la notte, non ho capito”, chiede Ilary Blasi dallo studio. “Dovremo andare a fare pipì”, risponde la concorrente.

Poi si è mostrata pentita di aver dato il bacio di Giuda a Floriana Secondi. Ilona ha raccontato che era stato Marco Melandri a suggerirle di baciare Floriana. L’ex pornodiva ha infatti raccontato: “Io non volevo darlo a lei, ma a lui stanno antipatici, specialmente Antonio Zequila…”. L’ex attrice hard ha detto di non provare antipatia nei confronti di Floriana ma anzi di essere rimasta conquistata dal suo carattere determinato. A Roger, Ilona ha spiegato: “A me piace Floriana, è una caciarona. Il problema è che io ho dato quel bacio e lei mi ha detto ‘non lo voglio’… ancora non glielo avevo dato. Però effettivamente non dovevo darlo a lei. Ti confesso che mi sono pentita”.





Anche Floriana non l’ha presa bene. Ilona Staller ha anche raccontato che la destinataria di quel bacio doveva essere essere Carmen Di Pietro: “Si è arrabbiata molto con me. Marco però non va d’accordo con lei. Ho fatto una cavolata. Io e lei abbiamo un ottimo rapporto e avrei baciato Carmen Di Pietro… non mi piace il suo stile autoritario”. Ilona si è detta pentita profondamente per quel gesto.

Nelle ultime ore Ilona Staller ha fatto salire la temperatura all’Isola dei Famosi. Dopo essere stata eliminata in coppia con Marco Melandri, Cicciolina è rientrata ufficialmente in gara e, per festeggiare il suo rientro in gruppo, approfittando del ritorno del bel tempo in Honduras dopo alcuni giorni di pioggia che avevano messo a rischio la permanenza dei naufraghi sull’isola, si è concessa un po’ di tintarella in riva al mare. Ilona Staller, amante della libertà, ha così deciso di godersi il sole facendo anche un regalo ai telespettatori: un topless.

Il web è immediatamente andato in delirio per il topless di Ilona Staller all’Isola dei Famosi. Sul profilo Instagram del programma sono arrivati tantissimi messaggi. In molti hanno apprezzato, altri hanno criticato. “Che mito”, ha scritto l’ex naufraga Francesca Lodo. “Io amo questa donna, 70 anni portati benissimo”, “Io amo follemente Ilona. È così dolce e buona. E poi è stupenda”, “Grande Cicciolina”, hanno aggiunto altri. C’è chi no ha apprezzato: “Se la poteva risparmiare2, ha sottolineato una signora. “Andava bene quando ciò che mostrava era autentico. Non ha mai avuto un seno prosperoso”, ha aggiunto un’altra.

