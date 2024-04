Non solo l’ennesimo battibecco con Sonia Bruganelli, all’Isola dei Famosi Pietro Fanelli continua a stupire gruppo e pubblico. Che però ora comincia a essere stufo di questi atteggiamenti. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di lunedì 22 aprile, “il poeta” ha avuto una piccola discussione con l’opinionista, la quale lo ha ripreso a seguito di un commento poco carino nei suoi confronti mentre difendeva, a modo suo, Khady dalle accuse di poca trasparenza perché ha prima negato e poi confessato di aver mangiato cibo proibito.

“No Pietro, perdonami Vlady. Ascolta, le parole hanno un loro peso. Quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo. Anche perché io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani. Perché così è troppo facile, e dai su“, ha detto Sonia Bruganelli dallo studio.

Isola dei Famosi, fischi per Pietro

Ma non è finita qui perché il momento clou è arrivato quando Pietro Fanelli ha chiesto ai naufraghi di nominarlo sempre perché vuole tornare a casa. Era stato chiesto loro di cimentarsi in una prova grazie alla quale avrebbero ricevuto una sorpresa speciale. Di conseguenza sono stati divisi in due squadre, una capitanata da Alvina e una da Matilde Brandi.

Ha vinto quella di Matilde e il suo team ha potuto mangiare a turno un piatto di spaghetti con le polpette mentre gli altri potevano solo guardare. Alla fine si sono dovuti salvare a vicenda, eleggendo così il primo nominato. Ed è rimasto proprio Pietro, che ha espresso la sua felicità per la possibilità di poter tornare a casa.

PIETRO HAI ROTTO IL CAZZO



— Antonio_Perfetto (@tonyeffetto) April 22, 2024

“No, ma sono contento – ha detto il poeta a Vladimir Luxuria – Qui è una tortura e non vedo l’ora di tornare a casa. Voglio baciare la mia donna, fare cose vere e non voglio vedere gente morta di fame e di fama. Quindi sono felice, nominatemi tutti”. Il pubblico, in studio e sui social, non ha preso bene questo atteggiamento. E sono partiti i fischi, cui lui ha risposto mandando un bacio. Nella prossima puntata verranno esauditi i suoi desideri?

