Attimi di tensione e un pizzico di comicità durante la diretta di Che tempo che fa, quando Fabio Fazio ha rischiato di cadere nell’intercapedine del pavimento, dove normalmente viene fatto scomparire il celebre bancone-acquario del programma. Il conduttore, fortunatamente, è riuscito a evitare il peggio grazie a un intervento tempestivo, ma il video dell’incidente mancato è diventato subito virale sui social. L’episodio è avvenuto mentre Claudio Baglioni stava concludendo la sua esibizione. Fazio si era avvicinato al cantante, attendendo che il bancone per le interviste riapparisse alle loro spalle.

>> “Basta, cacciateli tutti”. Domenica In, furia social sull’ospite: brutti (e tristi) commenti anche contro Maria Venier

Tuttavia, mentre la botola del pavimento si stava aprendo, il conduttore ha fatto qualche passo indietro senza accorgersi del pericolo. A salvarlo è stato uno degli autori del programma, che, notando il rischio imminente, si è precipitato verso Fazio. L’autore è riuscito a fermare il conduttore, che, pur incespicando, è riuscito con un salto a evitare di cadere nel vuoto. Un attimo di tensione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. “Mi sono salvato, per miracolo ma mi sono salvato”, ha scherzato Fabio Fazio, riprendendo il controllo della situazione mentre tornava accanto a Baglioni.





Fabio Fazio rischia di cadere nella botola di Che tempo che fa

L’incidente mancato non è passato inosservato. Il video del momento ha iniziato a circolare sui social network pochi minuti dopo, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno ironizzato sulla goffaggine del conduttore, mentre altri hanno sottolineato il sangue freddo di Fazio nel gestire la situazione. Mezz’ora dopo l’accaduto, Luciana Littizzetto, compagna di scena di Fabio Fazio, non ha perso l’occasione per ironizzare sull’episodio.

Durante il suo intervento in trasmissione, la comica torinese ha scherzato sulla goffaggine del conduttore, mandando in onda la clip del momento al rallentatore per sottolineare il rischio sfiorato. “Sono inciampato”, ha spiegato Fazio tra le risate, cercando di sdrammatizzare. A chiudere il siparietto è stato proprio il conduttore con una battuta che ha fatto sorridere tutti: “Mi è andata bene, con tutti gli accidenti che mi tirano”. Quello che poteva trasformarsi in un momento critico è stato prontamente gestito, sia dal punto di vista della sicurezza che dell’umorismo.

"Hai intervistato chiunque, ma la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco."@lucianinalitti commenta la caduta di @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/Omhoi5O6L0 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 26, 2025

Il video, diventato virale, ha fatto parlare il pubblico anche fuori dalla trasmissione, consolidando ancora una volta la capacità del team di Che tempo che fa di gestire imprevisti con eleganza e leggerezza. Nonostante lo spavento iniziale, l’incidente mancato è stato trasformato in un momento di spettacolo, grazie alla prontezza di riflessi di Fabio Fazio e all’ironia della Littizzetto, che hanno saputo ribaltare la tensione in un episodio memorabile.

Leggi anche: “Che figura di m***”. Che tempo che fa, Fabio Fazio saluta tutti ma gli scappa: la gaffe atroce in diretta