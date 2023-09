Virginia Mihajlovic in lacrime a Verissimo da Silvia Toffanin. La figlia del grande Sinisa Mihajlovic si è raccontato nel salotto del sabato pomeriggio di Mediaset. E chiaramente il racconto non poteva non andare a vertere sul matrimonio della ragazza e del grande assente all’evento. Come infatti abbiamo più volte raccontato, la giovane si è sposata lo scorso giugno con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa. E proprio mentre la ragazza raccontava tutto ciò, non è riuscita a trattenere le lacrime.

>> “Non ci vedremo più…”. Gianni Morandi, l’annuncio del cantante: “Non voglio nascondervi niente”

“Ho capito subito che fosse quello giusto – ha quindi raccontato Virginia Mihajlovic a Silvia Toffanin, riferendosi al marito Alessandro -. Essere mamma è stato da sempre il mio sogno. Ho una sorella e tre fratelli, non riuscirei mai a vedere una casa silenziosa e vuota. Mi sono sempre detta: ‘Spero di riuscire a creare una famiglia come quella della mia mamma e del mio papà’ e appena ho trovato la mia stabilità ho voluto un figlio”.





Virginia Mihajlovic in lacrime a Verissimo da Silvia Toffanin

E ancora Virginia Mihajlovic: “La mia bambina ha dato gioia in casa in un periodo non molto bello. A chi mi ha chiesto come avessi fatto a sposarmi così presto dopo la morte di papà, io rispondo che è quello che avrebbe voluto. Avevo anche il desiderio di dimostrare a Alessandro che sono forte, volevo giurargli amore eterno”.

Virginia Mihajlovic ha quindi confessato che ogni cosa che la rende felice, corrisponde sempre molta tristezza perché non può condividerla col papà, il vero amore della sua vita. La donna ha quindi raccontato che il matrimonio chiaramente non è stato semplice, ma grazie al supporto della famiglia ce l’ha fatta. La figlia di Sinisa Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono conosciuti nel 2017 a Torino.

Anche lui calciatore, Alessandro ha conquistato la stupenda Virginia e le è stato accanto nel periodo forse più brutto della sua vita, quello della perdita di Sinisa Mihajlovic, sconfitto dal tumore. Neanche Silvia Toffanin è riuscita a trattenere la lacrime e insieme, le due, si sono dovute asciugare le lacrime durante la registrazione della puntata di Verissimo 2023. Un momento davvero molto toccante.

Leggi anche: “Altro che pace…”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il terzo incomodo è un super vip