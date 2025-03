Amici 24, prima l’eliminazione poi il colpo di scena. Anticipazioni succose sul talent show condotto da Maria De Filippi che da domani, sabato 22 marzo, entra nella fase finale con il Serale. Tante le novità raccontate da Superguida Tv e Amici News: dal ritorno di Francesca Tocca alle prime tensioni tra insegnanti e giudici. Ma c’è stato anche un momento significativo che ha visto protagonista la ballerina Asia De Figlio.

Grazie a una sfida contro la titolare Giorgia Conti, Asia è riuscita a conquistarsi un posto nella scuola più seguita d’Italia, entrando così nel team di Emanuel Lo. Durante il Serale di Amici 24, ha fatto parte della squadra dei CuccaLo. Nonostante fosse stata una delle prime a ottenere la maglia oro, purtroppo Asia ha dovuto abbandonare il talent.

Asia viene eliminata subito, ma poi arriva per lei una proposta super

L’eliminazione di Asia De Figlio è avvenuta durante la prima manche, dove ricordiamo che la giuria è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Come rivelato dalle anticipazioni di Amici 24, la ballerina è finita al ballottaggio insieme a Francesco e Luk3. Il primo a essere salvato è stato Francesco, lasciando Asia e Luk3 a contendersi l’ultimo posto in gara.

La danzatrice ha danzato sulle note di La Noia di Angelina Mango, mentre il cantante si è esibito con il suo inedito Parigi in motorino e con la cover Meraviglioso amore mio. Alla fine, la sfida si è conclusa con l’eliminazione definitiva di Asia. Tuttavia, le sorprese non sono mancate.

In modo del tutto inatteso, Asia ha ricevuto una proposta speciale: Maria De Filippi le ha offerto la possibilità di partecipare ad alcune puntate del Serale come parte del corpo di ballo. La decisione, ovviamente, dovrà essere condivisa con il direttore artistico Stéphane Jarny, che con ogni probabilità sarà ben disposto ad accoglierla. Se l’accordo si concretizzasse, per Asia si aprirebbe un nuovo capitolo ad Amici 24, stavolta non più come allieva, ma come professionista. Insomma, è uscita dalla porta, ma rientrerà dalla finestra!

