“Eccoli, sono loro”. Amici 24, clamoroso spoiler: pubblicate per sbaglio le foto dei nuovi giudici

Amici 24, un clamoroso spoiler ha tolto i dubbi sue due dei prossimi giudici del programma. Così mentre domani è in programma la prima registrazione del Serale che andrà in onda sabato sera in prima serata. Quella di quest’anno è stata una edizione molto particolare, segnata da polemiche e qualche critica di troppo. A questo punto c’è da chiedersi se i giudici riporteranno il sereno. A giudicare dai nomi, sembra proprio di sì.

>>“Squallidi”. Grande Fratello, siamo al paradosso con Javier e Lorenzo. Pubblico e Helena in imbarazzo

Scrive Biccy come: “A meno di 24 ore dalla registrazione della prima puntata del serale di Amici 24 abbiamo il primo spoiler e riguarda la giuria. Ieri sera infatti sono stati avvistati Amadeus e Cristiano Malgioglio con Maria De Filippi e alcuni autori della Fascino a cena in un ristorante vicino agli studi Elios (dove si registrano le trasmissioni mariane come Amici)”.





Amici 24, spoilerati per sbaglio i giudici

Manca il nome del terzo giudice, e le speculazioni non mancano. Repubblica scrive come: “In attesa della conferma ufficiale, che arriverà domani, rumors sempre più insistenti indicano accanto ai nomi di Amadeus e Malgioglio loro quello di Elena D’Amerio, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici”.

“L’annuncio ufficiale è atteso per venerdì ma già giovedì, però, sui social dovrebbero circolare con certezza i nomi visto che nel pomeriggio dovrebbe essere registrata la puntata d’esordio e, da tradizione, la registrazione è accompagnata puntualmente da video e foto postati sui social dal pubblico in studio”.

AMADEUS È UN NUOVO GIUDICE DI AMICI, IERI CENA CON MARIA DE FILIPPI, CRISTIANO MALGIOGLIO E AUTORI FASCINO #Amici24 #AscoltiTv pic.twitter.com/fHBU60z5QB — Boomerissima (@Boomerissima) March 19, 2025

“Sono in tutto sedici gli allievi in gara divisi in tre squadre: la prima è guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, la terza da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli“. Una cosa è certa, quest’anno ne vedremo delle belle.