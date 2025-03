Più ci avviciniamo alla finale e più aumentano i colpi di scena al Grande Fratello. Dopo l’ultima puntata, quella di lunedì scorso in cui è uscito definitivamente Tommaso, è successo di tutto e di più nella casa. Dalle liti accese ai pianti disperati, dagli addii ai ritorni di fiamma fino alle nuove e inaspettate amicizie. Ma andiamo con ordine.

Come si ricorderà, lunedì sera Javier ha discusso in modo molto animato con Helena per la sua vicinanza a Lorenzo, che nel frattempo ha chiuso con Shaila. Dopo la clip in cui è stato raccontato il riavvicinamento tra la modella e il modello, il pallavolista si è preso del tempo per riflettere su alcune cose che non gli sono piaciute, ma nel giro di 24 ore sembra aver già voltato pagina.

GF, Javier e Lorenzo: “Squallidi”

Come dimostrano alcuni video pubblicati su X dai fan del Grande Fratello, martedì sera Javier e Lorenzo si sono divertiti a giocare a biliardino insieme, si sono abbracciati e poi hanno scherzato in giardino. E si sono anche detti d’accordo sull’atteggiamento di Zeudi col modello.

Javier è stato uno dei tanti che si sono schierati dalla parte di Lorenzo e l’ha sostenuto anche mentre sparlava dell’ex Miss in giardino. Insomma, per farla breve i due nemici si sono ritrovati a ridere insieme e abbracciarsi e questa novità non è per niente piaciuta a molti spettatori del reality.

ma Javier non ha lasciato Helena per mezza clip con Lorenzo? adesso ride allegramente con Lorenzo (post conversazione contro Zeudi + Giglio e Helena). ESTRATEGIAAAA 🤡 #zelena #zeudiners pic.twitter.com/vW2sL48kCi — babbinatali (@babbinatali_) March 19, 2025

Due esempi di uomini da cui fuggire a gambe levate sono proprio squallidi #zelena #zeudiners pic.twitter.com/vKjlaGQtFI — precipitevolissimevolmente (@saures788) March 19, 2025

“Ma Javier non aveva lasciato Helena per mezza clip con Lorenzo? Adesso ride allegramente con lui, strategia”, si legge sui social. E ancora: “Questi pur di arrivare in finale si venderebbero la casa”, “Imbarazzante”, “Anche Helena è a disagio vedendoli”, “Due esempi di uomini da cui fuggire a gambe levate”, “Sono proprio squallidi”, “Fanno ridere”, “Il paradosso”, “Incommentabili”, “Due clown”, “Sono semplicemente due giocatori”.