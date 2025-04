Ballando con le stelle si prepara a celebrare un traguardo importante: il ventesimo anniversario. Per l’occasione, Milly Carlucci ha annunciato un’edizione speciale che riunirà alcuni tra i concorrenti più amati e memorabili del programma. Una vera festa per i fan dello show, che potranno rivedere protagonisti che hanno lasciato il segno nel corso degli anni, pronti a calcare nuovamente la pista da ballo per un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Tra i nomi confermati spiccano volti noti come Gabriel Garko, la cui partecipazione originale fu segnata da seri infortuni che condizionarono pesantemente il suo percorso. Non mancherà Wanda Nara, protagonista sorprendente che conquistò pubblico e giuria grazie al suo talento inatteso. Dalla più recente edizione, quella del 2024, arriveranno invece Federica Pellegrini, già apprezzata per la sua eleganza, e Bianca Guaccero, fresca vincitrice e pronta a rimettersi in gioco in questa edizione celebrativa.

Milly Carlucci rompe il silenzio su Mariotto

Anche la giuria tornerà in grande stile, riportando in studio i volti storici che hanno accompagnato il programma nel corso degli anni: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Rimane invece incerta la presenza di Guillermo Mariotto, la cui partecipazione è oggetto di voci contrastanti e anche di un altro al suo posto. A parlare della questione è stata la stessa Milly Carlucci, che in un’intervista al settimanale Chi ha mantenuto un certo mistero: “Torna al suo posto? Lo vedremo, è sempre imprevedibile”, ha dichiarato la conduttrice, lasciando intendere che nulla è ancora deciso.

Non è la prima volta che Mariotto si ritrova al centro delle attenzioni. La sua improvvisa uscita di scena durante una diretta aveva alimentato polemiche e dubbi sul futuro della sua collaborazione con il programma. Su questo punto, Carlucci ha preferito smorzare le tensioni, ricordando lo spirito di squadra che unisce il cast del programma: “Siamo una famiglia”, ha detto, “Siamo persone che si tengono per mano e ognuno di noi, in trasmissione e dietro le quinte, si è appoggiato agli altri”.

Per la conduttrice, questi vent’anni non rappresentano solo un traguardo televisivo, ma un percorso di vita condiviso con tutti coloro che hanno reso grande Ballando con le stelle. “Ci siamo scelti tanti anni fa e 20 anni di storia non è soltanto guardare gli ascolti o pensare al lavoro, ma significa anche che le nostre vite sono trascorse con alti e bassi che abbiamo condiviso”, ha concluso Milly Carlucci, pronta a guidare ancora una volta uno degli show più amati della Rai.