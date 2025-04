Nel nuovo appuntamento del serale di Amici 24, andato in onda dopo l’attesissima puntata dello scorso sabato, c’è stato un cambiamento nella formula dell’eliminazione: questa volta, infatti, soltanto un concorrente ha dovuto lasciare la scuola più famosa d’Italia. Una scelta che, se da un lato ha alleggerito la tensione per molti, dall’altro ha infiammato il pubblico e i social, soprattutto per il fatto che a rischio eliminazione sono finiti due degli allievi più amati di questa edizione.

A sfidarsi nel ballottaggio finale sono stati TrigNo, pupillo di Anna Pettinelli, e Chiara, allieva della severa maestra Alessandra Celentano. I due giovani, noti anche per la loro relazione nata all’interno del programma, hanno diviso il pubblico e la giuria. Proprio la loro storia d’amore e la popolarità guadagnata puntata dopo puntata hanno reso la scelta ancora più complicata. Secondo le anticipazioni pubblicate da Superguida Tv, uno dei giudici, Cristiano Malgioglio, si sarebbe addirittura rifiutato di esprimere un voto decisivo, affermando: “Malgioglio è andato via dicendo che non se la sentiva di votare al ballottaggio tra Trigno e Chiara e aveva bisogno di più tempo”.

Amici 24, mai successo: “Si alza e se ne va”

Anche Il Messaggero ha confermato la versione secondo cui Malgioglio, in evidente difficoltà, avrebbe lasciato momentaneamente il suo posto: “Cristiano Malgioglio è chiamato a scegliere ma, non riuscendo a esprimere una preferenza, si alza e va via“. Un gesto che ha suscitato curiosità e polemiche, rinfocolate da quanto riportato da FanPage. Il sito ha infatti rivelato che Maria De Filippi avrebbe tentato di chiarire i doveri del giudice in casi simili, dicendogli: “Vanno alla sfida finale Nicolò, Chiara e Trigno. Nicolò è il primo a salvarsi, Trigno e Chiara vanno in finale. Malgioglio si rifiuta di votare, Maria gli dice che può non esprimere la sua preferenza solo se gli Amadeus ed Elena D’Amario hanno votato la stessa persona“.

Ma un dettaglio interessante emerge anche da chi era presente in studio. Una spettatrice ha raccontato un retroscena che smentisce la fuga del giudice: “Io ero in puntata, non è che è scappato. Semplicemente non sapeva chi votare e ha detto che non voleva decidere. Maria interviene dicendo che se Elena e Amadeus hanno votato la stessa persona il suo voto può anche non esserci, altrimenti dovrà votare“. Una testimonianza che ridimensiona l’accaduto, ma non elimina il malumore che il comportamento del giudice ha generato.

MALGIOGLIO SI È ALZATO NON SA CHI VOTARE TRA I VAMPIRI #amicispoiler — giada ☕︎ જ⁀➴ (@m0rtoma1) April 24, 2025

Non è infatti la prima volta che Malgioglio si rifiuta di prendere posizione. Già nella scorsa puntata aveva declinato il compito di scegliere tra Chiara e Francesca durante una sfida di charme, provocando la reazione furiosa di Alessandra Celentano: “Non stai facendo il tuo lavoro! Sei qui per votare. Se non voti, allora che Maria ti cacci!”. Il clima, dunque, si fa sempre più teso nel talent di Canale 5, dove le emozioni e le dinamiche personali sembrano influenzare sempre di più anche le decisioni dei giudici. E con l’avvicinarsi della finale, episodi come questo potrebbero diventare la miccia per nuove polemiche e colpi di scena.