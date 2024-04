Isola dei Famosi 2024, via. È partita la tanto attesa nuova edizione del reality show affidata a Vladimir Luxuria, per la prima volta alla conduzione. Ma tutto il cast in realtà è stato rinnovato. Non c’è più Alvin, storico inviato in Honduras e al suo posto è subentrata Elenoire Casalegno e nuovi anche gli opinionisti. In studio ci sono Sonia Bruganelli, già voce al GF Vip, e Dario Maltese, direttamente dal Tg5.

La prima puntata, andata in onda lunedì 8 aprile, si è aperta con i saluti a chi era in quello studio prima di lei. “Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista”, ha detto Vladimir Luxuria per poi rivolgere un ringraziamento speciale a Ilary Blasi, conduttrice dello scorso anno, che l’ha incoraggiata per questa avventura.

Isola dei Famosi, un’altra novità svelata in diretta

“Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento”, ha continuato per fare più tardi un saluto anche ad Alvin, presenza fondamentale in diverse edizioni dell’Isola dei Famosi: “Un grandissimo inviato dell’Isola dei famosi, tante edizioni fatte, ci siamo sentiti. Un grande bacio a lui, ciao Alvin”.

Ma le novità non sono solo nel cast. Ci sono anche naufraghi non famosi e anche la palapa, il luogo in cui i naufraghi stanno durante la puntata in diretta e dove faranno le nomination,è diversa e la conduttrice l’ha presentata con l’aiuto dell’inviata Elenoire Casalegno.

Il pubblico ha così visto una location esteticamente un po’ diversa, uno stile pre-colombiano. Sia il luogo in cui i naufraghi stanno seduti, che la postazione delle nomination assomiglia quasi a un parco divertimenti, stile attrazione di Indiana Jones. Vi piace?