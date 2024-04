Nella serata dell’8 aprile è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E per Matilde Brandi, una delle concorrenti vip, l’avventura non è partita nel migliore dei modi. Ha infatti fatto una scoperta molto brutta e lei stessa ha confidato che si è trattato di qualcosa di spiacevole. Se il buongiorno si vede dal mattino, il reality sarà caratterizzato da numerosi litigi.

Indubbiamente lei è all’Isola dei Famosi una delle naufraghe più attenzionate, visto che Matilde Brandi si è fatta apprezzare anche in un altro reality come il Grande Fratello Vip e qui ebbe una sfuriata che lasciò tutti di stucco. A quanto pare in Honduras non si è fatta degli amici in partenza, infatti sono stati fatti dei commenti su di lei tutt’altro che positivi.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi già duramente attaccata

Sono infatti state poste delle domande ad alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi e Matilde Brandi non è entrata affatto nel cuore di loro. In particolare, sono stati i naufraghi non vip a rompere il silenzio e, parlando della ballerina e showgirl, sono arrivate delle considerazioni che hanno lasciato tutti di stucco. Sarà arduo per lei far cambiare idea, ma ha detto che ci proverà.

La prima a parlare di Matilde è stata la modella Khady Guede: “Credo che sia una che non le manda a dire”. La contessa Alina Vereconi Scortecci ha aggiunto: “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”. Poi è toccato al pescivendolo Peppe di Napoli: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta e a me le persone così non piacciono”.

Il più critico è stato il poeta Pietro Fanelli, che ha detto riferendosi a Matilde: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé e Beethoven. Lei è un’arrogante e casinista“. E lei ha reagito così: “Avranno modo di ricredersi, si ricrederanno chissà. O forse no, certo i commenti non sono stati belli“.