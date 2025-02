Nel corso dell’edizione 2024 del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti hanno spesso portato a tensioni e conflitti. In particolare, si è delineata una coalizione composta da Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, che ha manifestato apertamente dissapori nei confronti di Helena Prestes. Le prime avvisaglie di attrito sono emerse quando Zeudi Di Palma ha iniziato a esprimere dubbi sulla sincerità di Helena, soprattutto in relazione al suo riavvicinamento con Javier Martinez. Zeudi ha condiviso le sue preoccupazioni con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mettendo in discussione l’autenticità del legame tra Helena e Javier.

Con il passare del tempo, Chiara Cainelli e Shaila Gatta hanno iniziato a condividere le perplessità di Zeudi riguardo al comportamento di Helena. Le tre concorrenti hanno spesso discusso insieme, criticando l’atteggiamento della modella brasiliana e mettendo in dubbio la sua autenticità. Queste conversazioni hanno consolidato un’alleanza tra Chiara, Shaila e Zeudi, creando una sorta di fronte comune contro Helena.





La tensione alla fine è culminata in scontri diretti tra le parti coinvolte. In particolare, Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono state protagoniste di accesi confronti. Durante uno di questi, Zeudi ha espresso il suo disappunto per alcune affermazioni di Helena, portando a un acceso scambio di battute. Poi però si è toccato il limite nelle scorse ore. Le tre, oramai a briglia sciolta, hanno detto qualcosa che ha lasciato i telespettatori senza fiato per un istate.

In particolare Chiara Cainelli ha manifestato tutto il disappunto sul fatto che Helena e Amanda si sentano delle regine. A questo riguardo, forse senza pensarci troppo, ha detto: “Eh ma ricordiamoci che le regine vengono impi**te”. Subito Zeudi e Shaila hanno detto: “No, così no però”. La Cainelli ha subito provato a schivare: “Io intentedevo a livello storico”. Chiaramente sui social la cosa non è passata inosservata e in tanti hanno chiesto provvedimenti: “Non mi venite a dire adesso che era una battuta di mer** perché adesso mi inc**zzo di brutto se non buttate fuori Chiara”.

Chiara: le regine vengono impiccate@alfosignorini @FuxiaSmm @Corriere @GrandeFratello @BiagioAntonacci non mi venite a dire adesso che era una battuta di merda perché adesso mi incazzo di brutto se non buttate fuori Chiara 🤬 #GrandeFratello pic.twitter.com/KghddSV3Sa — Bitty Oro (@OroBitty) February 25, 2025

Insomma, la coalizione tra Chiara, Shaila e Zeudi ha influenzato le dinamiche all’interno della Casa, creando divisioni tra i concorrenti e influenzando le strategie di gioco. Le tensioni hanno portato a schieramenti contrapposti, con alcuni concorrenti che hanno preso posizione a favore di Helena e altri che hanno sostenuto il trio.

