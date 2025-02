“Inquilini, subito in salone”. Grande Fratello, Lorenzo e Jessica informano la casa: facce tese, poi la gioia

Grande Fratello, comunicato ufficiale nel tardo pomeriggio di oggi. L’annuncio dato da Lorenzo e Jessica. Nella serata del 24 febbraio è stato eliminato Iago, mentre ora le ultime indiscrezioni hanno fatto emergere che una gieffina sia seriamente a rischio. Inoltre, ricordiamo che Stefania è temporaneamente uscita dalla casa per motivi personali. Anche lei potrebbe dunque preparare le valigie e andarsene via per sempre.

L’esperienza al Grande Fratello si concluderebbe prima del previsto e il sogno della finale resterebbe un’utopia. La concorrente potrebbe essere vicinissima all’eliminazione, stando a quanto venuto fuori in queste ultime ore.





Grande Fratello, comunicato ufficiale: gara di musica nella Casa

E nelle ultime ore è arrivato anche un nuovo comunicato ufficiale, con una prova molto molto particolare. “Inquilini, il Grande Fratello vuole mettere alla prova la vostra cultura musicale. Dopo esservi divisi in due squadre, dovrete indovinare la canzone che verrà cantata in confessionale da un concorrente, seguendo le modalità decise di volta in volta dal GF.”

“Al suono della tromba, un componente per squadra potrà alzarsi dal divano e prenotare la risposta al buzz al centro del salone. NB: potrà rispondere solo il concorrente che si è prenotato”. A spiegare cosa è successo ci pensa il sito ufficiale del programma: “Gli inquilini formano le squadre, la prima ha come capitano Lorenzo ed è formata da Giglio, Chiara, Javier, Amanda, Maria Teresa e Zeudi”.

“Mentre la seconda, pilotata da Jessica, è formata da Tommaso, Mariavittoria, Shaila, Stefania, Federico, Mattia ed Helena. I concorrenti iniziano a giocare, correndo con tutta la loro energia per conquistare per primi il buzz, mentre intonano le canzoni da indovinare”.