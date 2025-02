Il giorno dopo la puntata in diretta non è iniziato nel migliore dei modi per i concorrenti del Grande Fratello. Un comunicato ufficiale è infatti arrivato ed è stato letto da Amanda e Federico. Si sono rivolti verso gli altri coinquilini e si sono subito resi conto che non si trattava di notizie positive. Una botta non da poco per i gieffini, che dovranno necessariamente convivere con questa situazione.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello è stato chiarissimo e quindi non ha bisogno di interpretazioni. I protagonisti del reality show hanno dovuto prendere atto di quanto accaduto e da adesso in poi dovranno impegnarsi maggiormente per non avere ulteriori problemi in futuro.

Grande Fratello, nuovo comunicato ufficiale: concorrenti delusi

Tutti i concorrenti si sono radunati nel salone del Grande Fratello, apprendendo news non buone. Infatti, il comunicato conteneva una decisione assunta dagli autori, che inevitabilmente ha abbassato l’umore degli inquilini. C’è chi ha provato a sdrammatizzare, ma la realtà dei fatti è che bisognerà convivere con questo disagio.

Mattia, che già aveva saputo tutto, ha esclamato: “Siete pronti alla dieta ufficiale?”. Infatti, il GF ha disposto una riduzione del budget per la spesa settimanale: “A causa della prova non superata per alcuni di voi, il budget della settimana per la vostra spesa sarà di 150 euro“. Federico ha scherzato, dicendo che non accetterà nessuna delle richieste. Ma poi è diventato più serio, dicendo che riusciranno a cavarsela.

Come riferito dal sito ufficiale del Grande Fratello, bisognerà tagliare qualcosa sui dolci, ma Amanda ha aggiunto che fare un po’ di dieta non sarà un male.