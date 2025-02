La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, ha visto al centro dell’attenzione la modella brasiliana Helena Prestes. Dopo la diretta, gli eventi nella casa hanno preso una piega inaspettata, con scontri accesi e dinamiche che hanno coinvolto diversi concorrenti. Durante la puntata, Helena e Zeudi Di Palma hanno avuto un acceso confronto. Le tensioni tra le due concorrenti erano già palpabili nelle settimane precedenti, ma ieri sera hanno raggiunto il culmine.

Helena ha accusato Zeudi di essere “falsa” e “prepotente”, mentre Zeudi ha risposto definendo le parole di Helena come “gravi” e offensive. Questo scontro ha ulteriormente incrinato il loro rapporto, portando a una spaccatura evidente all’interno della casa. Un altro momento clou della serata è stato l’intervento di Shaila Gatta, che ha presentato una canzone rap scritta da lei stessa, contenente riferimenti diretti a Helena Prestes. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico, alimentando ulteriormente le tensioni all’interno della casa.





Helena Prestes in lacrime neanche 24 ore dopo la diretta

Nel corso della puntata, è stato aperto un televoto che vede Helena Prestes contrapposta a Zeudi Di Palma e Chiara. Questo televoto ha scatenato una mobilitazione massiccia da parte dei fan dei vari concorrenti, con i “fandom” che hanno iniziato a organizzarsi per sostenere i propri beniamini.

Tuttavia, questa dinamica ha sollevato polemiche tra il pubblico generalista, che ha espresso delusione per l’influenza dei gruppi organizzati sul risultato del televoto. Dopo la diretta, Helena si è mostrata visibilmente scossa dagli eventi della serata. In un momento di sfogo, ha espresso la sua frustrazione per le accuse ricevute e ha manifestato il desiderio di chiarire le incomprensioni con alcuni dei suoi compagni di avventura.

Accerchiata in 4 da sola ed Helena ha detto:



"Se fossi stata opportunista ragazzi avrei fatto un'altra cosa, poi vedrete fuori, io ho fatto tutto con il cuore."



La grande persona che sei vale di più di tutto ciò.



Mi si spezza il cuore per lei💔 #helevier #grandefratello pic.twitter.com/K5whxF3Y7c — Nera🌙 (@Cleopatra61609) February 25, 2025

Nel frattempo, altri concorrenti hanno discusso tra loro delle tensioni emerse, cercando di analizzare le dinamiche che si sono create e valutando possibili strategie per le prossime settimane. Nonostante le difficoltà, Helena continua a ricevere un forte sostegno da parte dei suoi fan. Recentemente, sono stati avvistati messaggi di incoraggiamento per lei, sia in Italia che all’estero, a dimostrazione del supporto internazionale di cui gode la modella brasiliana.

