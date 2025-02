Grande Fratello, Alfonso Signorini rompe il silenzio su Jessica finalista. L’ultima puntata del reality di Canale 5 ha regalato una grossa sorpresa al pubblico. Il televoto per decretare chi avrebbe ottenuto il pass per la finale era tra Helena, Stefania, Amanda e Jessica. Ebbene tutti, ma proprio tutti, davano per scontata la vittoria della modella brasiliana.

Quest’ultima, infatti, aveva ottenuto il 61% delle preferenze contro il 16% di Jessica quando il pubblico aveva votato per chi fa rientrare nella Casa. Ma stavolta a prevalere è stata proprio la cantante con il 57,18%, mentre Helena è rimasta ferma al 39,81%. In molti pensano che dietro questa dinamica ci sia lo zampino dei fandom, le community in particolare degli Shailenzo e delle Zelena.

Leggi anche: “Perché Helena non è finalista”. Clamoroso al Grande Fratello, tutti sorpresi: si scopre cosa c’è dietro





Lo stupore e le parole di Signorini su Jessica finalista

Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto stupefatto dell’esito della votazione. Tanto che si è lasciato andare ad alcune considerazioni. Per prima cosa ha sottolineato quello che tutti sapevano: “Le fan di Helena Prestes sono molte di più di quelle di Jessica Morlacchi”, ipotizzando dunque un’alleanza tra fandom.

Dopo la votazione il conduttore ha affermato: “Avrei scommesso 10 a 0 sulla vittoria di Helena. Il pubblico che partecipa al televoto è quello dei fandom scatenati o il pubblico generalista? Helena ha più fan di Jessica. C’è stata un’alleanza tra fandom. È ovvio che c’è stata un’alleanza tra i fan di Lorenzo, Shaila e altri”. Anche Beatrice Luzzi si è espressa in tal senso: “Anch’io ho perso perché i fan degli altri concorrenti si erano coalizzati contro di me”.

Numerosi i commenti del pubblico sulla vicenda: “Quest’anno il GF è in mano alle visionarie delle Zelena”. Un altro ha scritto: “Il bello è che Jessica ci crede pure di essere la preferita su Helena, quando è solamente una marionetta nelle mani dei vari fandom”. Naturalmente le cose saranno diverse in finale: “Arriverà il momento in cui i vostri saranno uno contro l’altro, quindi non potrete stringere alleanze”.

“Non prendermi per…”. Grande Fratello, Signorini mette ko Shaila: “Cosa hai fatto in casa”