Colpo di scena al Grande Fratello: Helena non è la seconda finalista di questa edizione dietro Lorenzo, eletto già settimane fa. Si sapeva che lunedì 24 febbraio il pubblico avrebbe scoperto la prima finalista donna ed è andata così: dopo le preferenze degli uomini della casa e una catena delle donne, al televoto sono andate Helena, Stefania, Amanda e Jessica. Tutte poi convocate in studio da Alfonso Signorini.

La modella brasiliana era data per favorita ovunque e da chiunque e invece a trionfare è stata Jessica con il 57,18%, contro il suo ‘misero’ 39,81%. Com’è possibile? Helena al televoto per tornare nella casa aveva ottenuto il 61% delle preferenze contro il 16% di Jessica, ricostruisce il sito Biccy, e allora perché ha visto sfumare l’opportunità di diventare la prima finalista?

GF, perché Helena non è la prima finalista

Lo stesso Alfonso Signorini, dopo il verdetto, si è detto incredulo: “Io avrei scommesso dieci a zero sulla vittoria di Helena. Ma il pubblico che partecipa al televoto è quello delle fandom e delle fan scatenate o è il pubblico della tv generalista? Mi fa strano perché anche Helena è piena di fan scatenate. Le fan di Helena sono molto di più di quelle di Jessica”.

E poi: “C’è stata un’alleanza di più fandom? Ecco qui vi volevo! Qui c’è un’alleanza con i fan di Shaila, Lorenzo e altri”. Insomma, anche il conduttore ha capito che c’è qualcosa che non va in questo meccanismo. E non è il solo a credere che il fandom degli Shailenzo da tempo fa di tutto per ostacolare il percorso di chi si mette in mezzo alla strada di Shaila e Lorenzo.

che paura mamma mia praticamente jessica è andata in finale grazie all’odio che i due fandom hanno per helena ed è sempre giusto ribadire che il fanatismo è la rovina di questo reality!

#GrandeFratello pic.twitter.com/0sCB1HHiA2 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 25, 2025

Questo è il frutto di un programma totalmente fuori controllo in mano a dei fandom tossici di pazze/i furiosi.

Anche stasera ha trionfato l’ignoranza la cattiveria e la volgarità



CHE SCHIFO. #GrandeFratello#heleners pic.twitter.com/OMaqe3z2Hm — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 25, 2025

Per questo quello stesso fandom si è alleato con quello delle Zelena, ossia le fan deluse da Helena che sognavano una storia tra lei e Zeudi e che adesso covano vendetta. Su X la situazione era già chiara: “Lunedì votiamo chiunque, ma non lei! Se non c’è Zeudi votiamo tutte Shaila”, si legge in uno dei tanti messaggi.

E il risultato è che il pubblico meno social, quindi quello generalista, ha la sensazione di essere preso in giro e che, spesso con modi poco ortodossi, sono i fandom a decidere alla fine. Era successo con Nikita, che come ricorda ancora il sito Biccy ha battuto Oriana perché è stata votata anche dai Donnalisi e a Perla Vatiero, che vinse su Beatrice grazie ai fandom degli altri concorrenti che avevano chiuso con la Luzzi nei mesi precedenti.