La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 24 febbraio 2025, ha visto l’assenza di Yulia Bruschi, ex concorrente del reality. Questa mancanza ha suscitato numerose chiacchiere, alimentate da recenti avvistamenti della modella in compagnia del suo ex fidanzato, Simone Costa. Tali eventi hanno sollevato interrogativi sulla natura del rapporto tra Yulia e Simone e sulle possibili implicazioni per la relazione con Luca Giglioli, attuale concorrente del Grande Fratello.

Prima della diretta, Yulia ha comunicato attraverso i suoi profili social la sua impossibilità a partecipare alla puntata, specificando che tale decisione non dipendeva da lei. In un messaggio su Instagram, ha dichiarato: “Non sarò in studio questa sera, non è colpa mia!”. Questa dichiarazione ha lasciato intendere che motivazioni esterne abbiano influenzato la sua assenza, in particolare il discorso del turnover degli ospiti in studio. Ma quello che fa più discutere è il fatto che Yulia è stata avvistata in più occasioni insieme a Simone Costa.





Grande Fratello, Yulia assente: spiega tutto su presunto tradimento

La vicinanza tra Yulia e Simone ha sollevato dubbi sulla fedeltà della modella nei confronti di Luca Giglioli, con cui aveva iniziato una relazione all’interno della Casa del Grande Fratello. Alcune fonti riportano che Yulia sia stata vista in atteggiamenti intimi con un altro uomo ancora durante una serata in discoteca. Queste voci hanno inevitabilmente messo in discussione la solidità del legame tra Yulia e Luca. Questi incontri hanno destato anche particolare attenzione, soprattutto considerando che in passato Simone aveva denunciato Yulia per una lite avvenuta dopo la sua uscita dal reality.

Ma le cose non stanno così, a detta della giovane: “Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perchè non c’è mai stato e mai ci sarà. Non c’è nessun ritorno. Non c’è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”. Poi ha specificato la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, riguardo appunto il suo ex. “Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato”.

E ancora Yulia: “Il mio intento era in buona fede, non ho mai dato modo e maniera di poter far pensare che ci fosse altro. Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia lunghezza d’onda e nel mentre mi utilizzava e mi ‘vendeva’. Quanto male. Mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che mi sono fidata della persona sbagliata. Oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro”.

