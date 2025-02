Tensione decisamente alta al Grande Fratello durante la diretta del 24 febbraio. Alfonso Signorini si è innervosito non poco con Shaila, nel momento in cui ha tirato fuori un argomento particolare. Secondo la ricostruzione del conduttore, la concorrente si sarebbe lasciata andare ad un’allusione pesante, utilizzando in maniera implicita un insulto gravissimo.

La discussione al Grande Fratello è nata improvvisamente con Signorini che ha attaccato Shaila, ma quest’ultima si è difesa prontamente smentendo quella teoria. In suo supporto sono intervenuti anche il fidanzato Lorenzo e Jessica, ma il padrone di casa non è sembrato molto convinto dalle spiegazioni e ha ribadito con forza il suo concetto.

Grande Fratello, Signorini contro Shaila: “Le hai dato della p***”

Al Grande Fratello Shaila ha cantato una canzone rap indirizzata contro Helena. Signorini l’ha ascoltata attentamente e ha voluto puntare l’attenzione su ‘seven eight’, ripetuto spesso dall’ex velina di Striscia la Notizia. Prima di dirvi cosa ha detto il presentatore, queste sono alcune delle frasi della Gatta: “C’è una fan fuori in giardino che mi copia tuti i giorni / sta accusando ancora il colpo di non essere la prima / volgare un po’ sguaiata, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza / Una vera diva non elogia mai se stessa, hai paura principessa?”.

Ma Signorini ha sottolineato il fatto che ‘seven eight’ potesse essere associato al numero 78 della smorfia napoletana, ovvero la malafemmena, donna che fa il mestiere più antico del mondo. Quindi, per lui ci sarebbe stato un intento offensivo verso Helena: “Guarda che strana la coincidenza”. Ma Shaila ha replicato subito: “Si riferisce ai passi di danza, come per dire che lei prende e parte”.

Ma Alfonso non ha cambiato idea: “Non voglio gridare allo scandalo, perché non sarebbe la prima volta nella Casa, visto che anche Helena aveva dato della seven eight a Jessica, ma non prendermi per stupido“. C’è chi sul web ha difeso Shaila, credendo alla sua versione, e chi invece ha ritenuto corretto l’intervento di Signorini.