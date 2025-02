La notizia più importante è stata comunicata da Alfonso Signorini nella serata del 24 febbraio. Il Grande Fratello ha la sua seconda finalista, la prima donna visto che in precedenza a farcela era stato un concorrente maschio, Lorenzo. Quando lei l’ha saputo, è ovviamente esplosa di gioia e adesso ha la certezza di arrivare fino alla fine del reality show di Canale 5.

Dunque, la seconda finalista del Grande Fratello è stata scelta tramite un televoto flash. In primis il conduttore ha chiesto agli uomini chi avrebbero preferito vedere all’ultima puntata del programma e la scelta a maggioranza è ricaduta su Helena. Poi c’è stata una nomination a catena, che ha permesso di scegliere altre pretendenti: Amanda, Stefania e Jessica.

Grande Fratello, chi è la seconda finalista

A quel punto il Grande Fratello ha fatto partire il televoto flash e il pubblico ha decretato la seconda finalista. Ed ecco arrivare la sorpresa più grande perché tutti ipotizzavano che Helena potesse essere sicura di ottenere questo obiettivo, invece si è fermata al secondo posto con il 39,81% dei voti dei telespettatori.

Stefania non è andata oltre l’1,73% e Amanda ha conquistato appena l’1,28% delle preferenze. Dunque, ad approdare a sorpresa in finale è stata Jessica con il 57,18%. Gioia enorme per la cantante, che dopo essere stata ripescata h dato il meglio di sé fino a conquistare questo ambito traguardo.

Un risultato immenso per la Morlacchi, che ha superato la favoritissima Helena. Per quest’ultima servirà ancora lottare, insieme ai suoi coinquilini, per l’accesso alla finale.