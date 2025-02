Grande Fratello, le parole di Chiara su Alfonso. L’uscita dalla Casa del giovane imprenditore napoletano è stato un fulmine a ciel sereno per molti. Gli inquilini avevano fatto dei calcoli e tra le previsioni non c’era proprio l’eliminazione del fidanzato di Chiara Cainelli. Nelle ultime ore, poi, l’ex miss Trento si è lasciata scappare delle confidenze su un altro concorrente.

Chiacchierando con Zeudi Di Palma l’influencer ha parlato di Federico Chimirri: “Mi sto ricredendo su di lui, mi piace“. Chiara, in particolare, apprezza il fatto che lo chef si esponga senza aver paura del giudizio degli altri. Ma quel “mi piace” ha fatto storcere il naso a qualcuno. Tuttavia proprio nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, a poche ore dalla puntata, Chiara ha ribadito i suoi sentimenti per Alfonso D’Apice.

Chiara su Alfonso: “Quando chiudo gli occhi lo penso”

Dopo la colazione Chiara si è confidata con Shaila Gatta e le ha parlato dei suoi sentimenti per Alfonso D’Apice e della sua eliminazione: “La vita gli ha dato questa prova“. Lei è convinta che la lontananza renderà il loro legame ancora più saldo. La ballerina afferma: “È bello che una persona che ama lo dimostra proteggendo la sua donna”.

Poi, però, conoscendo Alfonso, insinua un dubbio: “Per lui è difficile non starti accanto e non poter dire la sua”. Tuttavia Chiara non sembra affatto preoccupata, anche perché è convinta di poter affrontare questo percorso anche da sola. Poi dice di essere felice per aver trovato un uomo che la faccia sentire amata e al sicuro e si augura che la loro relazione possa diventare sempre più forte.

“Io sono convinta di lui – le parole di Chiara su Alfonso – Sono contenta e non vedo l’ora di viverlo fuori“. Poi aggiunge: “So che fuori da qui lui c’è per me e io ci sono per lui”. Poi un po’ di nostalgia fa capolino e Chiara si lascia andare: “Quando chiudo gli occhi, lo penso”. Insomma, anche se non è semplice, Chiara sa che Alfonso fuori la sta aspettando. La loro storia è solo all’inizio…

