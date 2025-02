Entrata al Grande Fratello poco prima di dicembre scorso, Chiara Cainelli sta facendo molto parlare di sé in questi giorni. Soprattutto per la storia con Alfonso D’Apice. L’ex Temptation Island è stato eliminato in una delle ultime puntate ma l’influencer di Trento ed ex UeD ha assicurato di volerlo frequentare anche lontano dai riflettori poiché sente che fra i due c’è un ottimo feeling.

Ma ora che è rimasta sola, senza di lui nella casa, sta pensando a qualcun altro. Proprio in queste ore si è confidata con Zeudi Di Palma, che insieme a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è tra i suoi amici più cari della casa su Federico Chimirri, che invece è uno degli ultimi arrivati al reality di Canale 5.

GF, Chiara dopo Alfonso: “Mi piace lui”

“Mi sto ricredendo su di lui, mi piace”, ha detto all’ex Miss Italia aggiungendo che a differenza di altri lo chef è sempre il primo che si espone senza avere paura del giudizio del pubblico. C’è da dire che i dissapori tra Chiara e Federico sono nati anche per via della presenza di Alfonso.

E lo stesso Alfonso prima di essere eliminato ha avuto diversi battibecchi con Federico. Non se le sono certo mandate a dire e Chiara, essendo ‘fidanzata’ con l’ex Temptation, ha sempre preso le difese del suo partner. Ma ora, come confidato a Zeudi, sta cambiando idea su Federico.

“Mi sta facendo un po’ ricredere” anche se “Non si è risparmiato con me”, ha detto Chiara spendendosi poi in complimenti. “All’inizio mi ha detto che non ho personalità e che non sarà mai come Shaila, ma l’ho trovato fuori luogo visto che mi ha criticata senza conoscermi. Posso dire? Mi piace”. Zeudi si è detta d’accordo con lei ed è anche convinta che lo chef sia una persona onesta e che non ha paura di farsi sentire. È il preludio di un nuovo flirt?