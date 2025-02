Nella serata del 24 febbraio ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello e scopriremo chi andrà in finale e dunque raggiungerà Lorenzo, l’unico che si è qualificato per ora. Adesso si sta vociferando della possibilità che sarà Zeudi colei che otterrà questo obiettivo, infatti ci sarebbe una motivazione alla base di questa indiscrezione.

Quindi, al Grande Fratello ci sarà l’annuncio più atteso nelle prossime ore e potremmo avere Zeudi come seconda concorrente in finale. E ora sta venendo fuori la possibile motivazione di questa scelta, ovvero per quale ragione l’ex Miss Italia potrebbe raggiungere questo traguardo inaspettato.

Leggi anche: “È abominevole”. Grande Fratello, la denuncia di Beatrice Luzzi: fatti molto brutti





Grande Fratello, Zeudi potrebbe andare in finale: il motivo

L’argomento Zeudi, relativo alla possibile qualificazione in finale della concorrente del Grande Fratello, è stato tirato in ballo da un follower dell’influencer Deianira Marzano. L’internauta ha scritto: “Secondo te c’è la possibilità che Zeudi sia finalista?“. E la risposta dell’esperta di gossip e tv è stata immediata.

La Marzano ha dunque detto che “considerando che ha spinta… Ma spero di no“. Dunque, per l’influencer la Di Palma avrebbe chance perché supportata da qualcuno di importante, ma lei si augura che alla fine siano scelte altre concorrenti. Si sono comunque fatti i nomi di Shaila e Helena come favorite, ma staremo a vedere.

Tramite un televoto flash scopriremo chi sarà la finalista numero due, che sarà appunto una donna dato che l’altra volta fu scelto un concorrente maschio, ovvero Lorenzo.