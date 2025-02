Bruttissimo episodio ai danni di Beatrice Luzzi. L’opinionista del Grande Fratello ha denunciato sui social network qualcoaa di orribile che le è capitato, inoltre ha deciso di postare la prova lampante di quanto le era accaduto precedentemente. Vere e proprie minacce sono arrivate sul suo conto per questioni che riguardano appunto il reality show di Canale 5.

Attraverso il social X, Beatrice Luzzi ha mostrato le minacce subite e ha voluto rendere pubblica questa vicenda deplorevole. Signorini aveva puntato l’attenzione sulla tossicità scatenata dal Grande Fratello già nel corso della scorsa puntata, ma ora potrebbe intervenire duramente proprio per difendere la collega di Cesara Buonamici.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vittima di minacce

Beatrice Luzzi ha voluto postare uno screen concernente appunto le minacce ricevute all’esterno del Grande Fratello. La donna ha scritto: “Ragazzi, oggi sotto al mio post su Jodorowsky trovo questo commento abominevole. Non so chi sia né a quale live si riferisca, ma visto l’andazzo vi prego di non utilizzare la mia foto nei vostri profili, quando vi esponete in live o commenti critici in generale. Grazie a tutti”.

Un utente ha infatti scritto contro Beatrice: “Un’altra live che fai e vai contro Zeudi tu finisci di campare, ok? Brutta schifosa, ti aspetteremo fuori quando finirà la puntata. Tu chi ca*** sei? Fai quello che ca*** vuoi, zoc***”. Parole pesantissime che hanno trovato la pronta replica della Luzzi e anche messaggi solidali di molti altri telespettatori del GF.

ragazz* oggi sotto al mio post su Jodorowsy trovo questo commento abominevole. Non so chi sia né a quale live si riferisca ma visto l'andazzo vi prego di non utilizzare la mia foto nei vostri profili quando vi esponete in live o commenti critici in generale. grazie a tutti pic.twitter.com/wrBRczMkK5 — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) February 23, 2025

Vedremo se anche la stessa Beatrice Luzzi interverrà nella puntata del 24 febbraio per aggiungere qualcos’altro su questi brutti fatti.