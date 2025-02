Grande Fratello, che Lorenzo fosse un giocatore lo si sapeva da tempo. Ora arriva un’altra conferma. Negli ultimi giorni il modello è arrivato allo scontro con Shaila Gatta e ne sono nate discussioni, lacrime, recriminazioni. Quando però l’ex velina gli ha chiesto se fosse andato in confessionale Lollo ha risposto: “Non è lavoro per me“, come a voler ribadire che per lui la storia con lei è autentica.

Giusto nelle ultime ore sono arrivate pure le dichiarazioni della mamma di Lorenzo Spolverato, la signora Cristina, che ha affermato che il figlio è innamoratissimo. E inoltre che a lei Shaila piace molto come persona. Nel frattempo il reality si avvia verso la fase finale: stasera, lunedì 24 febbraio, ci sono cinque nominati (Chiara, Mattia, Giglio, Iago e Shaila). E Lorenzo confabula per mandare fuori Helena Prestes.

La strategia di Lorenzo per far uscire Helena

La scorsa sera Lorenzo Spolverato ha riunito i suoi amici per spiegare la sua strategia per mandare fuori dalla Casa Helena Prestes. Secondo il modello Zeudi Di Palma è molto forte e i numerosi aerei arrivati negli ultimi giorni lo confermano. Per questo pensa che mandare Zeudi al televoto contro la modella brasiliana potrebbe risultare decisivo.

Zeudi Di Palma, un tempo grande amica e anche qualcosa di più di Helena, oggi si dice favorevole ad andare al confronto da dentro o fuori con la coinquilina di origini brasiliane. D’altra parte l’ex miss Italia ha già superato diversi confronti con altri veterani del gruppo. Dopo aver visto lo striscione “Zeudi la nostra unica certezza, solo con te” Lorenzo ha elaborato la strategia del confronto con Helena.

🔴 Ancora strategie nel gruppo capitanato da Lorenzo che vorrebbe mandare in nomination Helena contro Zeudi che commenta: "Sarebbe molto figo".#GrandeFratello pic.twitter.com/eV7S3eB1ZA — GF NEWS (@GF_news_) February 23, 2025

“Conviene mandare Helena in nomination con Zeudi“, la proposta sussurrata da Lorenzo a tavola. Chiara è d’accordo con lui: “Se ci vai tu, è giusto che ci vada anche lei”. Pure Zeudi concorda: “Sarebbe molto bello. Anche se dovessi uscire, questa cosa mi andrebbe tanto”. E il pubblico cosa ne pensa? “Per me nessuno può battere Helena al televoto” dice uno, “Helena vs Zeudi sarà la finalissima”, “Zeudi vincerebbe grazie alle zelena”, “Lorenzo farebbe di tutto pur di mandare via Helena, ha troppa paura di lei” scrivono altri.

Altri commenti: “Stanno facendo un gioco, le strategie sono normali”, “Bravo Lorenzo, ottima mossa”, “Lorenzo sta usando Zeudi, tutto pur di vincere”, “Perché non manda Shaila al televoto contro Helena?”.

