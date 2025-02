Grande Fratello, Giglio a rischio squalifica. Negli ultimi giorni abbiamo parlato in più occasioni del concorrente di Reggio Emilia soprattutto per le segnalazioni giunte sul conto della fidanzata Yulia Bruschi. Prima la paparazzata in discoteca con un altro uomo. Poi le rivelazioni dell’ex, Simone Costa, che ha raccontato di aver visto più volte la modella e perfino di averci dormito insieme.

E in tutto questo come reagirà Giglio? Quando Yulia è tornata in Casa per smentire ci fossero flirt in corso il ragazzo si è fidato, mostrando grande self control. Ma adesso cosa succederà? Probabilmente nella nuova puntata di lunedì 24 febbraio ci sarà un confronto tra Giglio e Yulia e capiremo come si evolverà la situazione. Ma in tutto questo il concorrente adesso è pure a forte rischio eliminazione e pure squalifica…





Leggi anche: “Giglio va fuori, assurdo”. Grande Fratello, colpo di scena sul concorrente

Il “verso razzista” di Giglio a Helena: rischio squalifica

Sono in cinque ad essere finiti in nomination: Chiara Cainelli, Iago Garcia, Giglio, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa, salvo biglietti di ritorno. Ebbene il meno votato tra tutti i sondaggi risulta essere proprio Giglio che dunque è a forte rischio eliminazione. Ma nelle ultime ore sul concorrente si è abbattuto un altro problema: dopo quanto successo con Helena Prestes il gieffino è a rischio squalifica.

Durante il talk show organizzato per Mattia, infatti, Helena stava facendo delle domande al coinquilino, ma gli altri rumoreggiavano. In particolare Giglio ha fatto il verso della scimmia, un gesto considerato da molti razzista e quindi meritevole di squalifica. Tra l’altro non è la prima volta che avviene una cosa del genere. Qualche giorno fa, durante uno scherzo di Maxime Mbanda a Helena, quest’ultima aveva reagito urlando e ridendo e Giglio aveva fatto il verso della scimmia.

Helena fa un’intervista e Giglio fa il verso della scimmia, gli altri urlano, parlano sopra, commentano parlando di cazzate. Al GFVIP5 queste cose le facevano sempre e chi ascoltava non si permetteva di mancare di rispetto all’intervistato.



ETÀ MEDIA: 5 anni#grandefratello pic.twitter.com/RHD9yeTOCb — capishi? (@cili_e_gina) February 23, 2025

Ricordo che fecero una puntata intera contro Solei (sul nulla) per aver detto state gridando come delle scimmie urlatrici vedendoci un insulto razzista e ora io vedo in Giglio che fa il verso della scimmia un insulto razzista

Basta proteggere sti ratti — ElenaS (@maria_elenab) February 23, 2025

Così sui social è scoppiato il caos con tanti che accusano Giglio di razzismo e chiedono la sua squalifica senza alcun perdono. Tuttavia c’è anche chi lo difende: il giovane ha fatto lo stesso verso anche ad altri come Chiara Cainelli, quindi non ci sarebbe nessun intento razzista dietro il gesto. Mentre scriviamo, comunque, il televoto non è stato ancora annullato dunque è improbabile che arrivi una squalifica. Staremo a vedere se Alfonso Signorini opterà per un provvedimento disciplinare.

“Sì, ho dormito con Yulia”. Grande Fratello, la bomba esplode su Giglio: “Hai deciso di spezzargli il cuore?”