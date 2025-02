Grande Fratello“Fatemi uscire”. Grande Fratello, Shaila in crisi: nella notte lo sfogo contro Lorenzo, bufera sulla mamma di Zeudi Di Palma. Sono giorni complicati per l’ex miss Italia che sta affrontando alcuni problemi all’interno della Casa. Tanto per cominciare l’amicizia con Helena Prestes è del tutto svanita, per lasciare il posto invece ad un rapporto sempre più teso.

Proprio la modella brasiliana l’ha accusata di non essere realmente bisessuale. La situazione si è fatta sempre più pesante, tanto che pure la mamma di Zeudi, Maria Rosaria Marino, è intervenuta. La donna ha ricordato, infatti, il momento del coming out della figlia. Poi ha anche pubblicato una lettera sui social, ma qui è scoppiato un vero finimondo con diverse utenti che hanno notato un dettaglio.

La mamma di Zeudi pubblica una lettera e scoppia il caos

La mamma di Zeudi Di Palma, per difenderla dalle accuse di Helena di non essere bisessuale, ha condiviso sui social una lettera. Avrebbe dovuto essere la lettera in cui Zeudi le annunciava la sua bisessualità, ma c’è chi ha notato un dettaglio importante: la calligrafia del testo e quella della firma sono completamente diverse!

“Ragazze, svegliatevi – scrive un’utente – la firma e la scritta tua figlia sono state messe probabilmente dopo dalla madre di Zeudi. Guardate bene il colore della penna e la calligrafia sono completamente diverse”. Dunque Zeudi e la madre sono statre accusate di aver messo in piedi un vero e proprio teatrino.

Anche altri si sono accorti dell'”inganno“: “Sono andata a controllare la lettera di ‘Zelda’ – scrive un’altra spettatrice – la firma è fatta con un’altra penna e la calligrafia mi sembra diversa. E perché ha oscurato la parte principale? Fateci caso, la lettera a è diversa nella lettera”. Il caso è quindi esploso sui social: Alfonso Signorini ne parlerà nella puntata di stasera, giovedì 27 febbraio?

