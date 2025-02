Nella casa del Grande Fratello, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere terminata per sempre. Dopo quattro mesi di relazione, le incomprensioni e le gelosie hanno preso il sopravvento, portando a discussioni sempre più accese. Uno degli episodi più significativi si è verificato quando Lorenzo, infastidito dalla gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli, ha manifestato il suo disagio in maniera evidente. La situazione è degenerata al punto che Lorenzo ha espresso chiaramente il suo fastidio nel vedere Shaila, segnalando un livello di insofferenza ormai insostenibile.

>> “Si sono lasciati per colpa sua”. Grande Fratello: tra Lorenzo e Shaila spunta proprio la bellissima

Le tensioni sono aumentate ulteriormente quando, durante una discussione, Lorenzo ha avuto una reazione impulsiva, arrivando a strappare alcuni vestiti (o lettere d’amore, non si capisce ancora bene per via della censura della regia) di Shaila dall’armadio. Questo gesto ha rappresentato un punto di non ritorno nella loro relazione, evidenziando la profondità delle incomprensioni tra i due.





Grande Fratello, Lorenzo strappa i vestiti di Shaila nell’armadio

Shaila, profondamente scossa dall’accaduto, ha detto: “Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. No, non vengo a dormire nel tuo letto Chiara, io sto nel mio letto, se ne andrà lui. […] In puntata piglio Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono”.

Fede: guarda sta buttando tutte le cose là



I concorrenti fan finta di nulla, si vede Lorenzo sclerare, censura, e gli autori lo chiamano in conf 2 (quello non registrato)



Chiedo (agli autori): è giusto aver portato lui in finale?#grandefratello #helevier #tommavi #heleners pic.twitter.com/NsclLXxKXp — Ele (@EleFerrari2) February 27, 2025

Melania impara la solidarietà femminile da Shaila. Quello che anche tu avresti dovuto fare con Zeudi contro Jafart, ma hai preferito vomitare schifo su una donna di 23 anni per “un uomo che nemmeno ti voleva”#zelena #zeudiners #shailenzo pic.twitter.com/0XNdoFTk77 — _Loscelgodomani____ (@Regina_sab) February 26, 2025

Shaila serissima: “Su queste cose io sono matta. Perché ora va bene tutto, è un gioco, è lavoro, ma il mio lavoro non mi può devastare. Sta facendo una cosa molto infantile, ha messo in difficoltà due donne, perché siamo in due ad essere in difficoltà e in imbarazzo. Ma quello in imbarazzo deve essere lui. Lui sta dando soddisfazione a tutti. Ripete sempre ‘dobbiamo tutelare la coppia’ e oggi lui cos’ha fatto? Fa scenate incredibili e plateali”.

Il mestierante che sbrocca e inveisce “falsa e sfigata”

il triangolo SHAILA – LORENZO – CHIARA segnerà la fine degli SCEMENZO

e favorirà la decomposizione del branco



Già preparato i popcorn 🍿 #GrandeFratello#heleners pic.twitter.com/oDWlezSJLh — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 26, 2025

Ancora Shaila Gatta: “A me non sta piacendo proprio più lui, non voglio questo e non me lo merito. Bastava parlarne e che mi chiedesse scusa. A me questo ragazzo mi sta distruggendo. Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non ne vale più la pena. Io non posso fare più nulla, si deve rendere conto lui dei problemi che ha. Ma questo con chi può stare? Con un robot, una ragazzina gestibile o una sottona. Guardate che lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero“.

>> “Basta, ti mollo”. Grande Fratello, è finita tra Shaila e Lorenzo