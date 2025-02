Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato la storia sembra essere arrivata ai titoli di coda. Di mezzo ci sarebbe una terza persona presente al Grande Fratello, niente di fisico, ma una gelosia dilagante sarebbe alla base della deflagrazione della coppia. Racconta Lorenzo: “Lei (Shaila) nega l’evidenza…la verità è che è gelosa e me lo ha anche detto. Se ci fosse questa amicizia e questa fiducia con te non uscirebbero certe cose, se quell’insalata l’avessi passata a Maria Teresa non sarebbe stata la stessa cosa. Se fosse stato Giglio avrebbe avuto la stessa reazione? Io mi faccio da parte”.

>>Choc nel famoso programma tv, prima gli sp*ti poi finisce malissimo: lo staff costretto a intervenire. “Vergognatevi”

“Non voglio affrontare il problema, io non ho mai criticato i suoi amici e invece lei lo ha fatto con te. E sei la prima con cui lo fa quindi due domande me le faccio. Ormai è stata toccata sta cosa, è nell’aria, le persone si fanno delle domande, mi da fastidio. Mi faccio il mio percorso qua, bene così”.





Grande Fratello, Shaila Gatta gelosa di Chiara

Nel dettaglio sarebbe Chiara l’oggetto della gelosia. Shaila, da parte sua, si è già espressa sulla questione, parlando a chiare lettere.“Io poi ho precisato che se ci sono state gelosie nei tuoi confronti è perché sono arrivata a pensare che siete più compatibili voi due che io e lui. Sono pensieri di una persona innamorata che collega delle cose. Lui poi ha urlato il tuo nome e io non ci ho visto più”, ha detto.

E ancora: “Gli ho detto “sai chi manca di rispetto? Tu, che hai tirato fuori una cosa mia intima che non volevo far sapere perché è una mia debolezza“. La verità è che io quando sbaglio qualcosa chiedo scusa subito, la sua invece è una frigna…Poi ha detto “le tue parole mi fanno apparire…”. Ma tu sei davvero solo concentrato sul modo in cui potresti apparire? A me non frega niente di come appaio e se appaio per gelosa la racconto la cosa”.

Ad esprimersi sulla questione è stato anche Giglio. “Lei la mette giù come mancanza di attenzione includendo anche te, parandosi…Prima di Chiara non ha mai detto nulla. Io mi sono scocciato di affrontare questo argomento. Io mi faccio inuenzare da questa cosa, mi da fastidio vederla ora perché ha toccato qualcosa della mia sfera personale”.