Clamoroso al Grande Fratello, rottura definitiva tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. E dire che fino a poche ore fa tutto sembrava andare a gonfie vele, anche la mamma di Lorenzo si era esposta sciorinando elogi per l’ex velina e benedicendo l’amore tra i due. Nello specifico diceva: “È innamoratissimo. Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce. Hanno già chiarito, lui ha spiegato i suoi punti su come vorrebbe impostare questa relazione”.

“Lui ama lei e lei ama lui. Secondo me è un amore profondissimo che in pochi riescono a capire. Bisogna vivere certe cose e probabilmente non tutti nella vita vivono questo amore così forte. Non è da tutti avere questa fortuna”.





Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si sono lasciati

E ancora: ““Così forte che porta ad avere questi pro e contro. Lì adesso sono stanchi, sono veramente stanchi tutti quanti, quindi basta poco per magari accendere un qualcosa che è un nulla. Sì ho visto il chiarimento direi che ci hanno fatto commuovere anche, come sanno fare loro”. Ma stavolta il cuore di mamma s’è sbagliato, almeno pare.

Lorenzo ha infatti spiegato a Chiara di non voler vedere Shaila per un po’. E Shaila, da parte sua, ha fatto lo stesso. Cosa è successo? Lorenzo spiega come l’ex velina sia gelosa. “Lei racconta di una mancanza di attenzioni, dicendo che ne do più a voi che a lei. Mi sembra assurdo”. Lei, di contro, spiega di essere stanca di discutere per ogni cosa.

E non è finita qui. Durante il confronto con Lorenzo, Shaila ha poi fatto allusione ad un fatto molto grave, “Questa è una sciocchezza, ma quello di cui abbiamo parlato sotto il piumone non lo era”, ha detto al Spolverato. A cosa si starò riferendo? Nelle prossime ore avremo qualche dettaglio in più.