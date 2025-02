Nel corso dell’edizione 2024 del Grande Fratello, la tensione tra Shaila Gatta ed Helena Prestes ha raggiunto livelli notevoli, culminando in scontri verbali e confronti accesi. La rivalità tra le due concorrenti è stata caratterizzata da numerosi episodi di attrito. In particolare, Shaila ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Helena, accusandola di provocazioni e atteggiamenti ostili. In una conversazione con Lorenzo Spolverato, Shaila ha dichiarato: “Questa mi fa i dispetti, mi abbaia in faccia, ma in puntata passa tutto in secondo piano. Alla fine quella volgare e sguaiata sono io, è sempre andata così”.

>> “Non ho mai detto una cosa su Javier”. Grande Fratello, Helena svela il segreto solo ora

Nonostante le tensioni, ci sono stati tentativi di chiarimento tra le due. In un’occasione, Shaila ed Helena hanno avuto un confronto che sembrava portare a un punto d’incontro, suggerendo la possibilità di una tregua. Tuttavia, gli attriti sono proseguiti, con ulteriori scontri e discussioni animate. In queste ultime ore Shaila, aiutata da Chiara Cainelli, ha voluto scrivere qualche barra rap proprio sulla sua esperienza al Grande Fratello e in particolare contro Helena Prestes. Ma cosa ha detto?





GF, Shaila scrive una canzone contro Helena

Il testo è molto chiaro: “Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità, l’unica cosa che forse ho perduto è la creatività, c’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro, altrimenti andrà a finire che farò solo ‘cap e’mur’. L’umiltà dentro questa casa è andata un po’ in vacanza c’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza, mi ascolta tutti i giorni con lo sguardo un po’ Caino, tesoro non è la tua arte, vai a giocare a nascondino”.

Ancora Shaila rappando: “Se la canta e se la suona definendosi regina, ma sta accusando ancora il colpo di non essere la prima, il popolo comprende quando uno fa l’impostore, stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore. Volgare un po’ sguaiata, ma il popolo mi apprezza, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza, ce li allontana tutti perché ha bisogno di alleati, ma noi stiamo meglio soli che mal accompagnati”.

La chiude così Shaila: “Adesso è anche fidanzata, ma continua a parlare dell’omm mij, la devota è solo una e sì tu ammor mij. Son cresciuta nei mercati tra i banconi di verdura, elevati da sola dovresti essere matura, una vera diva non elogia mai sé stessa, compete con i migliori, hai paura principessa?”. Il brano è già un cult televisivo e sui social sta riscuotendo grandissimo successo.

>> “Lui? Ce l’ha piccolo”. Shaila Gatta imbarazza il Grande Fratello, confessioni bollenti sul macho delle Casa