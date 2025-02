“Lui? Ce l’ha piccolo”. Shaila Gatta imbarazza il Grande Fratello, confessioni bollenti sul macho delle Casa

Dentro la Casa del Grande Fratello Shaila si è lasciata andare ad una confessione a luci rosse durante il gioco obbligo o verità. In che cosa consiste? Lo hanno spiegato Federico e Mattia: “Dovete elencare tre difetti di una persona che però non diresti mai in occasioni normali, adesso devi essere schietta e dire tutto. Cose vere che non direste mai in faccia l’uno all’altro”.

“Non robe banali, ma anche cose che non avete mai avuto il coraggio di dire all’altro”. Al centro del gioco, per prima, Shaila Gatta: “Russi un botto. Più cattiva? Ok colpisco. Non parli mai con me. Non fai più le focacce e questo è molto male, anche se sei bravo, certe volte sei un po’ str0**o”. Davanti a queste parole il concorrente ha reagito.





Grande Fratello, confessione bollente di Shaila sul concorrente

“Io sarò molto più cattivo. Primo, hai le spalle troppo grosse!” Il gieffino non ha nemmeno finito di dire la frase che la Gatta ha ripreso in mano il gioco della verità: “Dai, ma è una mia insicurezza quella delle spalle! Ok allora te ne dico una io”. Shaila a quel punto ha calcato la mano scherzando sulla virilità del ragazzo e su dimensioni non certo da primato.

Shaila ha detto: “Me l’ha detto Mavi che entra nelle sue mani, e lei ha le mani piccole”. Tommaso ha incassato il colpo dicendo: “Ok, ma non è vero! Comunque te hai gli occhi molto grandi. E poi non cucini per niente bene. Comunque ci sta, ti avevo detto io di essere cattiva e andarci giù pesante”.

Se MaVi si fosse lasciata andare a certi commenti, nessuno si sentirebbe sorpreso. Dopo la prima notte d’amoree con Tommaso, si era lamentata della durata del rapporto. In quell’occasione la Minghetti si è lamentata e la Gatta l’ha subito ripresa: “Amore ma non lo devi dire, non dire queste cose. Ma che sia stato un’ora o tre secondi come dici tu, cosa cambia? Beata te, hai comunque fatto bene“.