Mistero al Grande Fratello, ma soprattutto nervosismo del pubblico alla luce dell’ultimo avvenimento. Zeudi è stata chiamata in confessionale, poi una volta finita la conversazione con gli autori, si è avvicinata a Shaila e le ha comunicato una cosa importante. Non possono infatti più soffermarsi su un argomento specifico e sul web i telespettatori si sono scatenati non poco.

Infatti, nella casa del Grande Fratello sta facendo discutere questo dialogo tra Zeudi e Shaila che è tra l’altro finito con una censura della regia. Gli autori non vogliono piò sentire ragioni e avrebbero imposto alla Di Palma di non dire più nulla a riguardo. Stessa cosa dovrebbe fare anche l’ex velina di Striscia la Notizia.

Grande Fratello, Zeudi informa Shaila: “Non possiamo parlare di quella cosa grave”

Dunque, il pubblico del Grande Fratello ha riportato la frase che Zeudi avrebbe detto a Shaila: “In confessionale mi hanno detto di non parlare più di quella cosa che ti ha detto Helena, perché è grave“. La Gatta è parsa perplessa: “Quale cosa?”. A quel punto l’ex Miss Italia si è coperta la bocca con una mano e gliel’ha ricordata, ma la regia ha censurato tutto silenziando i microfoni e cambiando del tutto l’inquadratura.

Ci sono due ipotesi sull’argomento che il GF ha deciso di censurare. Un utente su X ha riferito: “Zeudi, parlando con Shaila e Chiara, ha fatto: ‘Amo, in confessionale mi hanno detto Zeudi non parlare più di quella cosa (dello sminuire la sessualità di Zeudi), che ha detto Helena, perché è grave’. E subito censura”. Ma c’è anche un’altra teoria.

zeudi parlando con shaila e chiara ha fatto: “amo in confessionale mi hanno detto “zeudi non parlare più di quella cosa (dello sminuire la sessualità di zeudi) che ha detto Helena perché è grave” E SUBITO CENSURA #shailenzo #zelena #zeudiners — c0m3nellefav0l3🧚 (@c0men3llefav0l3) February 25, 2025

#GrandeFratello Zeudi ha appena detto a Shaila e Chiara che il confessionale le ha detto di non parlare più del commento di Helena sull'andare dallo psicologo. Poi è scattata la censura. Che circo 🎪🤡🤡 tutto pilotato a favore e copertura di Helena 🤮 — Simi (@Kiara2661419343) February 25, 2025

Ma c’è chi è convinto di un’altra cosa: “Zeudi ha appena detto a Shaila e Chiara che il confessionale le ha detto di non parlare più del commento di Helena sull’andare dallo psicologo. Poi è scattata la censura, che circo, tutto pilotato a favore e copertura di Helena”.