Iago Garcia è stato eliminato durante la puntata del Grande Fratello del 24 febbraio. Il concorrente ha perso al televoto contro Chiara, Giglio, Mattia e Shaila. Durante la serata è stata annunciata anche la seconda finalista, decretata attraverso un televoto flash tra quattro concorrenti: Jessica Morlacchi ha avuto la meglio sulle sue avversarie.

Attualmente sono in nomination cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. L’eliminazione di Helena rappresenta un vero colpo di scena per molti spettatori che la sostengono da sempre. La modella brasiliana, infatti, gode di un ampio seguito, come dimostrato dal televoto che le permise di rientrare nella Casa con oltre il 61% delle preferenze. Un dato che contrasta con il risultato dell’ultima sfida, dove Jessica Morlacchi ha ottenuto il 57,18% dei voti, mentre Prestes si è fermata al 39,81%.

Grande Fratello, Helena parla dei voti all’estero: “Cosa mi hanno detto”

Molti utenti ritengono che questi cambiamenti siano dovuti alla strategia dei fandom, i quali utilizzerebbero più account per supportare non solo il proprio preferito, ma anche i suoi alleati, influenzando così il risultato e mettendo in secondo piano il voto del pubblico generalista. In questo caso, per esempio, i fandom degli Shailenzo e di Zeudi avrebbero votato per non far finire Helena in finale.

La stessa Helena si è chiesta perché non sia stata premiata dal pubblico, questa volta tirando in ballo anche i voti dall’estero, per lei fondamentali, visto che è brasiliana. “Poi a me è stato detto (forse Helena si riferiva agi autori del GF) che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto ‘non te lo posso dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro“, ha detto a Mattia.

Poi si è confidata con Javier, al quale ha chiesto cosa avesse fatto di sbagliato per non meritarsi la finale. “Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica. Al televoto flash è stata più apprezzata dal pubblico, ma non significa che il pubblico non ti vuole“, ha risposto lui. Secondo diversi utenti, Helena avrebbe dato troppo spazio a Zeudi che, senza lei a Javier, probabilmente non avrebbe avuto questo ampio seguito del pubblico.