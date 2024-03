Ida Platano e Gemma Galgani, due delle dame più chiacchierate nella storia di Uomini e Donne sono state ospiti di Verissimo. Tanta carna al fuoco e tante domande, su una in particolare però Gemma Galgani si è lasciata sfuggire una considerazione che ha spiazzato il pubblico. Anche Ida, inizialmente, è rimasta perplessa davanti alle affermazioni di Gemma. E sui social, nel giro di poco, i commenti sono fioccati. Ida, in questi mesi, è stata molto sotto i riflettori.

>> “Se continua così si picchiano”. Grande Fratello, urla dal confessionale: Federico avverte tutti

Il trono chiacchierato, la continua non scelta, il rapporto con Mario che molti continuano a contestare, non le hanno dato respiro. A proposito di Mario. Sul cavaliere napoletano continuano a fioccare commenti al vetriolo. Sono sempre di più quelli che credono che la sua permanenza in studio sia legata solo alla ricerca della popolarità.





Verissimo, Gemma Galgani: “Spero Riccardo Guarnieri non torni”

Un esempio? Sui social ce ne sono a decine. Per tutti può valere questo estratto dalla pagina Instagram del programma: “Credo che Maria debba prendere una decisione. Mario non vuole Ida, a lui non interessa. Continua a fare la sceneggiata perché spero, magari, di avere il trono tra qualche tempo. Una cosa del genere non si era mai vista. Mi chiedo dove sia la redazione e perché non indaghi su questo individuo”.

In attesa di quello che sarà Silvia Toffanin è andata all’attacco ed ha chiesto a Ida come reagirebbe davanti ad un ritorno di uno suo storico fidanzato. “Come reagiresti se Riccardo tornasse? Saresti contenta o sarebbe scioccante?”. La risposta di Ida sembra chiudere, ma non del tutto, a qualsiasi possibilità. “Non lo so. Non so che dire, sicuramente non sarebbe scioccante”.

“Con lui ho vissuto momenti indimenticabili e se ne parlo ancora oggi fanno effetto, ma fa parte del passato”. Il ritorno di Riccardo è stato a lungo ipotizzato (e non è escluso). Per questo le parole di Gemma posso essere interpretate come uno spoiler. “Spero che non torni perché so quanto lei è stata male. Le auguro di trovare una persona che la ami come merita“.