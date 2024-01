Polemiche al Grande Fratello su Alfonso Signorini. Una sua frase ha scatenato l’ira dei telespettatori, che in particolare sul social network X hanno protestato contro il conduttore. Si stava parlando di qualcosa di positivo riguardante Fiordaliso, quando improvvisamente il padrone di casa se n’è uscito con un’affermazione condannata da molti.

Mentre era in corso la diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto far divertire probabilmente il pubblico non rendendosi conto che la sua dichiarazione avrebbe potuto sollevare delle polemiche. E infatti è successo proprio così, anche se i concorrenti e Cesara Buonamici hanno preferito non commentare il giudizio fatto dal presentatore Mediaset.

Grande Fratello, bufera su Alfonso Signorini: cosa ha fatto

Nella casa del Grande Fratello è stata chiamata Fiordaliso, che ha ricevuto una bellissima sorpresa grazie ad Alfonso Signorini e alla produzione. Ha infatti potuto incontrare e abbracciare suo figlio Paolo, che vive all’estero. E proprio sulla nazione in cui si è trasferito si è concentrata la dichiarazione del conduttore, che ha sollevato un vespaio di critiche degli utenti.

Fiordaliso ha manifestato tutta la sua felicità e anche il suo orgoglio per l’amato figlio, ma anche lui ha usato parole indimenticabili: “Sono molto fiero di te, stai facendo un percorso meraviglioso e stai sorprendendo tutti”. L’uomo e la gieffina si sono soffermati sul fatto che Paolo sia in Thailandia, nella città di Bangkok per motivi di lavoro. Ma prima di ricevere questa risposta, il conduttore ha fatto una domanda con tanto di risposta ironica che non è piaciuta.

BRAVO SIGNORINI A FARE UNA BATTUTACCIA SULLE MASSAGGIATRICI TAILANDESI….!!!

— paul vialli (@PaulVialli) January 15, 2024

Signorini ha esclamato: “Perché tuo figlio è a Bangkok? A parte le massaggiatrici thailandesi…”. E questa battuta ha fatto infuriare gli utenti: “Bravo Signorini a fare una battutaccia sulle massaggiatrici thailandesi. Forse, se non lo sai, sono ragazze sfortunate e vittime della mafia locale che lo sfruttano con la minaccia di fare del male alle proprie famiglie, se non acconsentono”.