Gran parte della nona puntata del GF Vip si è focalizzata su Vera Miales e il suo rapporto alquanto curioso con Amedeo Goria. Per qualche giorno si è parlato infatti del fatto che forse, Vera fosse incinta. A questo punto Alfonso Signorini non poteva fare altro che invitarla e chiarire con lei la sua posizione. Vera si è presentata nella casa per confrontarsi con tutti, in abito bianco, praticamente nuziale. “Non sono incinta” ha affermato la Miales e spiegando che le ha fatto male sentire quelle cose su di lei.

Poi, in lacrime, con indosso un vestito da sposa, ha detto: “Ho messo questo abito come simbolo di purezza e fedeltà nei tuoi confronti“. Durante la scorsa puntata del GF Vip era stato mostrato ad Amedeo Goria un servizio di Pomeriggio 5 nel quale si vociferava che la fidanzata Vera Miales fosse incinta. Amedeo durante la settimana ha esplorato tutti i suoi dubbi su una possibile paternità a 67 anni, arrivando anche a scherzare sul fatto che magari non fosse il padre.

Dopo il confronto con Amedeo Goria, Vera Miales ha avuto modo di confrontarsi anche con altri concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato delle clip dei concorrenti che in settimana hanno dubitato della fedeltà di Vera spiegando che forse poteva avere avuto altre frequentazioni in corso.





Vera Miales, in lacrime e vestita da sposa, ha ribadito la sua fedeltà ad Amedeo Goria prendendosi le scuse dei concorrenti, che hanno spiegato che dalle immagini passate in Casa erano scaturite quelle idee. Risolto tutto, Vera è stata invitata dalla produzione a raggiungere Alfonso Signorini nello studio. La donna naturalmente non ha fatto cambio d’abito e si è presentata nello studio vestita da sposa.

A questo punto, Signorini, vedendo alzarsi il palco e sentendo la marcia nuziale, è scappato via dallo studio affermando: “Scusate, basta!”. Una volta rientrato dalla gag, ha salutato affettuosamente Vera facendola accomodare in studio. Non sappiamo perché Alfonso abbia avuto una reazione di questo tipo, c’è forse maretta tra lei e Vera Miales; oppure sa qualcosa che noi ignoriamo?