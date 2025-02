Iago Garcia si trova al centro di una bufera mediatica dopo una frase controversa pronunciata durante il Grande Fratello. La vicenda è stata riportata da Chiara Cainelli, che ha discusso dell’accaduto con Shaila Gatta, esprimendo sdegno per quanto ascoltato. Durante un confronto nel giardino della casa, la fidanzata di Alfonso non ha nascosto le sue perplessità, accusando l’attore di aver fatto un riferimento inopportuno a Hitler, accostandolo a un concorrente del reality.

Pare che in una conversazione, Garcia abbia affermato: “Stefania diceva che voleva parlare con me… Prendilo con le pinze perché devo farmela spiegare… Iago diceva: ‘Ma se tu vedi Hitler in mezzo al mare lo salveresti?’”. Il video della dichiarazione è rapidamente diventato virale sui social, scatenando indignazione tra gli utenti e lasciando sgomenti numerosi telespettatori.





Iago Garcia nei guai: “Una brutta frase”. La confessione di Chiara

Anche Shaila Gatta, incredula, ha reagito con stupore alla rivelazione di Chiara: “Ma che dici?”, le ha chiesto, ancora turbata dall’uscita di Alfonso D’Apice dal gioco. La conversazione tra le due è poi proseguita con Chiara Cainelli che ha ribadito il suo sconcerto: “Te lo giuro alzo le mani…”, sottolineando di aver sentito chiaramente la frase incriminata. Entrambe hanno cercato di comprendere a chi si riferisse Garcia, senza però giungere a una conclusione certa.

Posso dire che anche se Iago ha detto che non era un paragone con Chiara, tirare fuori Hitler come esempio quando Stefania parlava di dialogo con Chiara è stato fuoriluogo e ci sta che lei si risenta?#grandefratello pic.twitter.com/O9QNYrb8F5 — Rainbow (@rainbowncats) February 21, 2025

Secondo Cainelli, l’attore potrebbe aver parlato di lei o di Alfonso, ma il significato esatto del suo commento rimane ambiguo. “Se l’avesse mai detto… Ma ti sembra una cosa carina da dire?”, ha aggiunto l’ex velina di Striscia la notizia, ancora scossa dall’episodio. La polemica non si è fermata qui. La fidanzata di Lorenzo Spolverato ha rincarato la dose: “Quello proprio non si regola… Che cinismo… Paragonare qua dentro uno a Hitler sei fuori…”.

a me iago nella prima parte del programma non dispiaceva affatto, sono stata anche contenta del suo rientro ma uscire e rientrare gli ha fatto malissimo, è diventato vittima del suo personaggio, il colto contro i cattivi e poi se ne esce con queste cose pic.twitter.com/vqRJVVPfrr — pilocarpina 🫧 (@pilocarpina1) February 20, 2025

L’indignazione si è rapidamente diffusa tra il pubblico del reality, con molti spettatori che hanno richiesto un intervento di Alfonso Signorini per chiarire la situazione. Tuttavia, non tutti sono concordi nell’accusare Garcia: alcuni fan hanno ipotizzato che Chiara Cainelli possa aver enfatizzato la questione per screditare l’attore. Qual è la verità? Il conduttore prenderà provvedimenti o lascerà che la vicenda si spenga da sola? Resta da vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

