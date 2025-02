Quest’anno le coppie al Grande Fratello non mancano. Ci sono Shaila e Lorenzo e Helena e Javier, ma anche MaVi e Tommaso e poi quelle temporaneamente in stand by causa eliminazione di uno dei due. Quindi Giglio e Yulia e Chiara e Alfonso. Ma evidentemente non bastano o comunque il pubblico ne vorrebbe altre anche se siamo in dirittura d’arrivo, visto che la finale è in programma il prossimo 24 marzo.

Tra i più quotati e desiderati dal pubblico ci sono Stefania e Iago. Forse anche per questo giovedì sera Alfonso Signorini ieri ha pensato bene di spedire entrambi nel Tugurio. Per permettere loro di avere un avvicinamento lontano da occhi indiscreti. Vero è che tra i due c’è un bel feeling, si isolano spesso per parlare e confidarsi e sono tanti i fan che vorrebbero scoccasse la scintilla dal momento che sono entrambi single e in evidente sintonia.

GF, Iago e Stefania hanno dormito insieme

E così Stefania e Iago hanno potuto passare una romantica nottata in Tugurio. Ma prima si sono goduti una bella cena, con una tavola finemente apparecchiata che li ha accolti insieme a piatti deliziosi. Durante la cena, i discorsi sono stati diversi e profondi e non è mancato un momento da dedicare all’amore.

Entrambi sognano di vivere una storia intensa e, specialmente Iago, non ha intenzione di ingannare sé stesso e chi ha accanto fingendo un sentimento che non prova. “Tu credi di avere un carattere facile?” La domanda della conduttrice. L’attore risponde di sì, ma è consapevole di essere anche esigente.

Li adoro! Stanno bene insieme così, senza relationship. Si può piacere ed essere amati dal pubblico anche in questo modo, anzi di più. Loro sì, che sono veri. Poi fuori vedranno loro che fare.#GrandeFratello #Iago #StefaniaOrlando https://t.co/uGDf12QTA3 — La Dispettosa (@Allegra0001) February 21, 2025

L’attore vorrebbe un amore vero, da cinque stelle, per questo, fin quando non lo trova preferisce stare da solo e spera di stare accanto a una donna che sia anche un po’ artista, a prescindere dal mestiere che svolge. Dopo la cena Stefania e Iago hanno dormito insieme, nello stesso letto, ma non è accaduto nulla. Prima di addormentarsi si sono dati la buonanotte con un bacio sulla guancia e lui l’ha avvertita: “Potrei russare perché ho fumato come un turco”. “Ti ricordo che dormiamo sempre nella stessa camera, non mi dà fastidio, aiuta il sonno”, la dolce risposta della conduttrice. E intanto il pubblico sogna la storia…