Grande Fratello, altra puntata piena di sorprese. Dal ritorno in casa di Alfonso all’ennesimo scontro tra Helena e Zeudi passando per le lacrime di gioia di Federico che ha rivisto il figlio e l’eliminazione di Maxime, ultimo a dover lasciare la casa. Ma spazio ovviamente anche all’altra coppia storica del programma, ovvero Lorenzo e Shaila, che in questo periodo vivono di alti e bassi incredibili.

Ma c’è o non c’è un terzo incomodo ossia Chiara tra loro? In questi giorni il pubblico ha molto chiacchierato sugli atteggiamenti sospetti tra il modello e l’ex UeD che nella casa si è legata ad Alfonso, fino a scoprire dei like scambiati in passato. Alfonso Signorini non ha potuto ignorare questo argomento scottante, tanto più che anche Shaila ha notato come lui sembri ‘troppo affettuoso’ nei confronti di Chiara.

GF, Lorenzo e Chiara: la scoperta in puntata

“Con Chiara ho legato più o meno da due settimane dopo che è entrata, mi piace tanto, è sincera, coraggiosa, schietta, non ha peli sulla lingua. Abbiamo creato questa amicizia dopo che ci siamo scontrati”, ha detto Lorenzo prima che Signorini gli facesse vedere un articolo di giornale titolato così: “Grande Fratello, Lorenzo sempre più vicino a Chiara? Sui social spunta quella mano”.

Nel testo si faceva riferimento al fatto che qualche giorno prima si era visto Lorenzo tenere la mano a Chiara sotto al tavolo. Sorpreso da quanto visto, il modello ha negato: “Non le tenevo la mano. Parlando, la mano è rimasta lì, ma non è niente di che…”. Shaila, invece, ha rivelato di aver visto la mano e di averla considerata un appoggio morale anche se in alcuni video si lamentava delle troppe premure che il fidanzato riservava alla coinquilina: “Poi non l’ha palpata, era una mano…”.

Qualche tempo fa Shaila si era mostrata particolarmente gelosa di Chiara… #GrandeFratello pic.twitter.com/k5LJR9GHLG — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2025

E i like, allora? Sempre in quell’articolo si parlava di qualche ‘mi piace’ lasciati nel 2020 da Lorenzo a Chiara e le foto sono state mostrate in diretta. “Tu metti i cuori random senza ricordarti niente?”, ha chiesto Signorini. E Lorenzo: “Io ero single nel 2020, non mi ricordo, ho messo dei like… manco me li ricordavo“. Il conduttore ha quindi provato a stuzzicare Shaila, che però non si è scomposta. “Amore, ma non hai idea di a chi mettevo io i cuoricini sotto alle foto nel 2020! Confermo che sono amici, che sono tutti amici, non c’è niente di più. Mi fido di Lorenzo”, ha replicato.