E come sempre, finita la diretta del Grande Fratello la casa s’infiamma più che mai. Durante le dirette il compito di Alfonso Signorini è anche quello di mostrare a concorrenti e pubblico clip inedite e quindi far sì che gli inquilini si affrontino faccia a faccia. Ma, come è successo anche in questo caso, è più che altro ‘dopo’, a tarda notte, che i nodi vengono al pettine.

Protagoniste di un nuovo, accesissimo scontro sono state Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Giovedì 20 febbraio il conduttore ha mandato in onda l’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia mette in dubbio la coppia Helena-Javier sminuendola e parlando solo d“strategia e fisicità”. Le due ex amiche si sono affrontate in diretta ma soprattutto dopo.

GF, Helena fuori di sé: “Me ne vado”

Davanti a tutti gli altri in salone, Helena ha dato a Zeudi della “falsona” a cui importano solo i consensi delle fan Zelena. Tutto è partito quando la Miss Italia le ha passato un piatto di lasagne e lei è andata su tutte le furie. Dopo essersi sfogata, la Prestes ha anche minacciato di abbandonare il reality.

“Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te. […]”, l’ha attaccata riferendosi alla clip in cui Zeudi cadeva dalle nuvole (la trovate qui sotto, ndr). E poi, tra una parolaccia e l’altra: “Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier. Impara a farti i ca… tuoi”.

Maria Teresa ha rivelato a Zeudi i suoi dubbi su Helena… #GrandeFratello pic.twitter.com/rtaYIMkocd — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2025

ERA ORA CAZZO CHE QUALCUNO GLIELO DICESSE E LA METTESSE AL SUO POSTO MAMMA MIA QUANTO HO GODUTOOOOO #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/a9uGEGcXRp — ☆ 𝑑𝑎𝑙𝑖. 🍪 (@unadeficiente) February 21, 2025

"Giuro su mia mamma che non lo sapevo"

(riferendosi a Dayane)

Cortesemente qualcuno può pubblicare i video dove parla delle Rosmello? Adesso mi ha rotto il cazzo #helevier #grandefratello pic.twitter.com/4ijPTKnRFv — Mr.💀 (@neville6789) February 21, 2025

Helena ha continuato a gridarle contro frasi come “sei insopportabile e non ti sopporto”, “Non fare la finta santa con me” fino a esplodere del tutto minacciando l’uscita. “Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui. Prima mi dice ‘io e te parliamo dopo’ e se ne va, poi davanti a tutti mi porge le lasagne e fa la santa Maria Teresa di Calcutta. La sfuriata? Io mi sfogo perché è una grande falsa“.