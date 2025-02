Situazione tesissima al Grande Fratello, con Helena che ha manifestato tutta la sua rabbia e tristezza per quanto accaduto in puntata. E ora stanno venendo fuori pure altri retroscena su ciò che è successo nelle ultime ore. Innanzitutto dobbiamo ricordarvi la sfuriata della Prestes, che ha detto a Zeudi: “Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te”.

E ancora: “Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier. Impara a farti i ca… tuoi”. Sempre nel corso della notte Helena si è scagliata ancora contro Zeudi al Grande Fratello: “Sei insopportabile e non ti sopporto, non fare la finta santa con me”. Ma ora si è saputo che è successo altro, con il necessario intervento di un supporto morale per la brasiliana.

Leggi anche: “Che falsa, abbiamo le prove”. Grande Fratello, Zeudi ha mentito anche a Signorini. Pubblico nero





Grande Fratello, caos Helena: “Lei è andata dalla psicologa”

Sui social era spuntato un messaggio su Helena e sulla sua furia al Grande Fratello, con un utente che ha scritto: “Helena ieri ha sgravato e su questo non ci sono dubbi. Quello che mi fa incontrare, come fu per il bollitore, che nessuno dei suoi vassalli le faccia capire che esagera nei comportamenti. Più la fomentano più farà peggio ed è evidentemente quello che vogliono”.

Helena sarebbe stata convocata in confessionale e sarebbe stata aiutata da una terapeuta, come riferito da un altro internauta: “Helena ieri ha richiesto l’intervento della psicologa perché voleva uscire per aver discusso vicino Zeudi. Lei è stata due ore nel confessionale, il Grande Fratello dovrebbe disinnescare questa dinamica delle due contro”.

Helena ieri ha richiesto l intervento della psicologa perché voleva uscire per aver discusso vicino zeudi. È stata due ore nel confessionale 2 . Il grande fratello dovrebbe disinnescare questa dinamica delle due contro — LVPL_ (@lombardiluana2) February 21, 2025

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore e se ci potrà essere un chiarimento tra Helena e Zeudi, che per ora appare lontanissimo.