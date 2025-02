Grande Fratello, Zeudi continua a far parlare di sé. O sparlare, a seconda dei casi. La ex Miss Italia, lo ricordiamo, è entrata in corsa nella casa ma si è subito fatta conoscere dal pubblico e da Helena, con cui ha avuto un’amicizia molto speciale. Poi, nel breve spazio temporale in cui la modella è rimasta fuori per poi essere ripescata, ha avuto un flirt con Javier. Tornata in gioco la brasiliana, le cose si sono ribaltate.

Helena e Javier sono fanno ormai coppia fissa e lei non perde occasione per accusarli di essersi uniti solo per strategia. Non corre più buon sangue con la modella e infatti proprio nelle ultime ore c’è stata quella che potremmo definire una rottura insanabile. È finita tra urla e parolacce, soprattutto da parte di Helena.

Ma facciamo un passo indietro. In puntata Alfonso Signorini ha portato alla luce un dialogo che in settimana è stato discusso: quello tra Zeudi e Maria Teresa Ruta sulle Rosmello, ovvero su Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Dayane Mello che al GF Vip 5 si erano avvicinate praticamente come le Zelena.

E infatti facendo proprio un parallelismo su Zeudi ed Helena, Maria Teresa ha detto a Zeudi: “Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto. Anche le Rosmello avevano creato un rapporto così”. Ma la ex Miss Italia è sembrata cadere dalle nuvole.

"Giuro su mia mamma che non lo sapevo"

(riferendosi a Dayane)

“Giuro su mia mamma che non lo sapevo”, ha risposto Zeudi visibilmente sorpresa dalla rivelazione. Ma a quel punto i telespettatori si sono scatenati con i commenti e recuperato addirittura un suo vecchio like lasciato a Rosalinda. “Zeudi sa a memoria tutte le edizioni del GF figurati se non conosceva le Rosmello”, si legge. Insomma, ha mentito. Ma la domanda è: perché?