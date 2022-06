Vanessa Spoto è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ha partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi lo scorso anno ed è approdata in studio per conquistare il tronista Massimiliano Mollicone. Alla fine ha raggiunto il suo obiettivo: è stata scelta ed ha iniziato una relazione con il ragazzo di Nettuno che l’ha preferita all’altra corteggiatrice Eugenia Rigotti. Grande feeling all’inizio poi all’improvviso la rottura.

Con queste parole Massimiliano Mollicone annunciò la fine della relazione con Vanessa Spoto: “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. È troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”. E ancora: “È stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”.





Vanessa Spoto Miss Mondo l’ex UeD partecipa alle selezioni

E dire che la relazione tra loro due era iniziata nel migliore dei modi. Dopo la scelta Massimiliano Mollicone aveva spiegato: “Io e Vanessa Spoto viviamo alla giornata. Se si potrà speriamo di poter viaggiare. Prenderemo decisioni all’ultimo minuto. Un’estate priva di progetti e programmi già preparati”. Progetti tra i quali pare ci fosse quello di Vanessa di trasferirsi a Nettuno e iniziare la convivenza.

Invece nulla di tutto questo. Relazione naufragata e ognuno per la propria strada. Da quel momento le vite di Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone hanno preso strade diverse. E nelle ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere sui social di essere una delle finaliste a Miss Mondo Italia, il concorso che elegge la candidata italiana a Miss Mondo. La finale si svolgerà sabato 18 giugno a Gallipoli. E Vanessa Spoto partecipa per la Toscana.

Vanessa Spoto ha sempre manifestato il desiderio di diventare Miss Italia a adesso punta in grande. Vuole rappresentare l’Italia nel celebre concorso di Miss Mondo. Il suo profilo Instagram è pieno di foto che la ritraggono bellissima e radiosa pronta a giocare questa grande occasione. Vanessa Spoto ha 20 anni e si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Inizialmente era indecisa tra Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Poi dopo un’esterna con quest’ultimo ha deciso di provare a conquistare Massimiliano. Alla fine ci è riuscita ma la loro storia è durata ben poco.