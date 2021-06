“Io e Vanessa? Lo speriamo”. Massimiliano Mollicone, succede a settimane dalla scelta a UeD

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, come procede la storia d’amore? Dopo la scelta i due stanno proseguendo la conoscenza lontano dalle telecamere dello studio televisivo e più che una frequentazione, sembra esserci davvero qualcosa di unico e importante, proprio come accade anche a Samantha Curcio e al suo Alessio Ceniccola, e come per Giacomo Czerny e Martina Grado.

Uomini e Donne continua a fare centro e le coppie si dichiarano felici di essersi scelte reciprocamente. D’altronde non sarebbero le uniche ad aver fatto del dating show la concreta e reale possibilità di incontrare l’amore di una vita intera. Riflettori accesi ancora su Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, che nelle ultime ore non perdono occasione per aggiornare i fan.

Una felicità che è possibile cogliere nelle parole e negli occhi di entrambi: dopo la scelta nello studio di Maria De Filippi, la coppia di giovanissimi non fa che progettare le vacanze estive puntando anche verso prospettive future decisamente costruttive: insieme, ovviamente. E qualche dettaglio in più è venuto a galla anche durante l’intervista rilasciata per il Magazine del programma.





“Io e Vanessa Spoto viviamo alla giornata. Se si potrà speriamo di poter viaggiare. Prenderemo decisioni all’ultimo minuto. Un’estate priva di progetti e programmi già preparati”. Questo a breve termine, ma cosa accadrà a lungo termine? Pare che Vanessa sia già pronta al trasferimento a Nettuno e alla convivenza.

Una scelta più che giusta per Massimiliano Mollicone, che di recente ha confessato anche qualcosa sulla rivale della fidanzata, Eugenia Rigotti: “La relazione con Eugenia sarebbe stata più serrata, perché a volte in esterna capitava che lei dimostrasse un attaccamento nei miei confronti, era più possessiva”, per poi aggiungere: “Questi sono gli anni più belli ed è giusto avere i propri spazi”.