Grande Fratello, ultima puntata ricca di tensioni e colpi di scena. Serata difficile per diversi concorrenti, soprattutto per Javier Martinez ed Helena Prestes. Il loro rapporto, già segnato da momenti di alti e bassi, ha subito una frattura ancora più evidente. La causa? Sembra essere Lorenzo Spolverato.

Dopo la fine della storia con Shaila Gatta, il modello si è avvicinato nuovamente a Helena, instaurando con lei un clima di complicità fatto di risate, confidenze e momenti di leggerezza. Questo atteggiamento ha suscitato il disappunto di Javier Martinez, che non ha reagito bene vedendo l’intesa tra i due. Il suo sospetto? Che la Prestes provi ancora qualcosa per Lorenzo.

Lite furiosa tra Javier e Helena: tutta colpa di Lorenzo

Durante la diretta, l’atmosfera si è fatta pesante, con sguardi tesi e silenzi carichi di tensione. Una volta terminata la puntata, la discussione tra Javier ed Helena è esplosa prima in piscina, per poi spostarsi in altri punti della Casa, come la cucina e la camera da letto. Javier ha cercato di ottenere delle risposte, mettendo in discussione le reali intenzioni della modella e prendendo in considerazione l’idea di allontanarsi da lei.

“Cosa c’era scritto nella lettera? Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai questo? Fai gli scherzi con lui (Lorenzo, ndr) e poi non me lo vuoi dire perché hai paura che io la prenda male. Tu parli tanto di Zeudi e dici che è lei la confusa, ma secondo me anche tu sei un po’ confusa, quindi stai da sola e vedi dove vuoi andare”, ha detto Javier, facendo emergere la sua frustrazione.

Tutta la serata Helena ha rincorso Javier.Probabilmente Javier non regge l'alcool, proprio lui le aveva detto di leggerezza e adesso rinnega.

Helena è stata sempre chiara in tutto l'atteggiamento di Javier e mi dispiace dirlo,troppo infantile #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/naYbQnvZ28 — yonni (@yonni725) March 18, 2025

Boh😆Comunque mi fan pisciare con ste litigate no sense🤣L'unica costante. Amo troppo il surreale. Anche chi è in regia secondo me si piscia sotto a seguire le battute tra i due. #GrandeFratello pic.twitter.com/fkU3oQx0vi — Violett926 (@violett926) March 18, 2025

“Gli occhi tuoi non mentono e a me questa cosa fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi”, ha aggiunto, ribadendo di non volerle imporre alcuna limitazione: se avesse voluto continuare a ridere e scherzare con Lorenzo, sarebbe stata libera di farlo. Tuttavia, ha chiarito che per lui la questione era chiusa e che da quel momento avrebbero dovuto dormire separati.

Helena, dal canto suo, ha tentato di rassicurarlo e di fargli capire che tra loro esiste un sentimento autentico, ma senza ottenere l’effetto sperato: “Non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te. Hai tutto il diritto di essere geloso. Riesci a vedere solo la tua gelosia”, ha detto Helena, sperando di dissipare i suoi dubbi.

Tuttavia, la situazione non si è risolta e, una volta rientrati in camera, Javier ha mantenuto la sua posizione, ribadendo la volontà di dormire separati. Ha addirittura suggerito a Helena di cambiare letto, altrimenti lo avrebbe fatto lui.

