Nel turbolento scenario del Grande Fratello, una delle coppie più discusse e affiatate è senza dubbio quella composta da Javier Martinez e Helena Prestes. La loro relazione è fatta di una forte intesa fisica, complicità e momenti di grande passione, ma anche di scivoloni e polemiche che non smettono di alimentare il dibattito sui social.

Javier e Helena sono inseparabili: tra baci, carezze e abbracci, non perdono occasione per mostrare il loro legame, anche nei momenti più intimi. Tuttavia, non sono mancate immagini controverse che hanno alimentato le critiche, come un video in cui il pallavolista sembra concedersi del piacere mentre la sua compagna dorme accanto a lui. Episodi che hanno diviso il pubblico tra chi li sostiene e chi invece trova il loro comportamento eccessivo per un reality in prima serata.

Nelle ultime ore, però, Martinez è finito nell’occhio del ciclone per una frase infelice pronunciata mentre era a tavola con Zeudi e Jessica. Il pallavolista, parlando della sua compagna, si è lasciato sfuggire un commento che ha fatto discutere: “Mi piace tantissimo dalla vita in giù”. Una battuta che non è passata inosservata e che ha acceso un acceso dibattito sui social.

Su X, gli utenti non hanno risparmiato critiche: “Questo sarebbe il suo fidanzato? Che schifo” è solo uno dei tanti commenti apparsi in rete. La frase di Javier ha alimentato le perplessità di chi già non vede di buon occhio la coppia, facendo emergere dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti per Helena. Che si sia trattato di un semplice errore di comunicazione o di un pensiero realmente espresso, il danno è fatto e il pubblico si è diviso ancora una volta.

L’intesa fisica tra Helena e Javier è innegabile e alcuni fan sono arrivati a ipotizzare che la modella brasiliana possa essere già incinta, visto il loro trasporto passionale. Teorie che restano nel mondo delle speculazioni, ma che testimoniano quanto il loro rapporto sia al centro dell’attenzione. Nel frattempo, durante l’ultima puntata, si è tornati a parlare di un vecchio triangolo amoroso: quello tra Javier, Helena e Zeudi. Quest’ultima ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione, dichiarando di non avere alcuna intenzione di inserirsi tra loro e che, anche qualora Helena dovesse lasciare la casa, non avrebbe alcun interesse nel riprendere i rapporti con il pallavolista.

comunque è una cosa orrenda da dire non si regola proprio……….. pic.twitter.com/Mip7eDLj5h — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉🐈‍⬛ (@fillerlover) March 15, 2025

Con la finale sempre più vicina, i fandom si stanno mobilitando per spingere i propri beniamini al traguardo. Riusciranno Javier e Helena a resistere alle critiche e a conquistare un posto tra i finalisti? O il peso delle polemiche metterà in discussione la loro permanenza nel gioco? La risposta arriverà nelle prossime puntate, tra sorprese e colpi di scena.