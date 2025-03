Grande Fratello, la puntata di ieri 17 marzo ha lasciato strascichi nella Casa. Tommaso Franchi è stato eliminato a sorpresa e Helena e Javier si sono detti addio. Il pubblico si è scagliato contro Signorini e gli autori. Intanto, giovedì prossimo, Helena rischierà l’eliminazione. Helena che ha avuto uno scontro con Zeudi. “Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua”, ha detto la modella brasiliana.

“È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sua mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l’ho provocata”, ha raccontato Helena a Jessica che le ha chiesto cosa fosse accaduto. “Mi ha sputato”, ha ribadito poi parlando con Mariavittoria.





Grande Fratello, perché Javier e Helena si sono lasciati

Tornado alla fine della storia tra Helena e Javier, accusata di fare strategia lei ha risposto “Non c’è un ritorno per me, stai esagerando. Ed è una cosa proprio mentale, non andiamo d’accordo. Sarà meglio per noi”. E lui “Va benissimo, sei libera di fare quello che hai sempre voluto“. Ma lei ha subito replicato: “Posso scommettere che tu sarai con qualcuno questa settimana, sei tu che vuoi fare questo”.

E l’argentino ancora: “Pensi veramente che sto facendo tutto questo perché voglio stare con qualcuno?”. E Helena: “Penso che abbiamo commesso uno sbaglio”. Secondo il pubblico la colpa sarebbe degli autori. “Dinamiche micidiali, hanno sulla coscienza questa coppia”, si legge su X. E ancora: “Autori grande fratello Alfonso Signorini avete distrutto la copia sana che avete lì dentro solo per le vostre dinamiche del cazzo mi auguro che vi torna tutto in culo siete vergognosi il karma esiste”.

Autori grande fratello Alfonso Signorini avete distrutto la copia sana che avete li dentro solo x le vostre dinamiche del cazzo mi auguro che vi torna tutto in culo siete vergognosi il karma esiste 🤡#helevier #heleners @GrandeFratello @alfosignorini pic.twitter.com/HJsDBTUbeH — Hele_Javi 🐻🐅❤️#helevier #heleners (@OrsoTigretta) March 18, 2025

Non solo la sola coppia scoppiata: è finita anche tra Lorenzo e Shaila. “Adesso come adesso Lorenzo non è il meglio. È infantile” ha detto l’ex velina, che poi è esplosa quando ha scoperto che Lorenzo ha parlato di lei e della loro relazione con Javier ed Helena. “Alleati adesso? Il teatro dell’assurdo è Lorenzo che parla con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta. Non me lo sarei mai aspettato. Hai mai visto parlare di me con loro? Con che coraggio hai detto peste e corna? Non mi piaci proprio”.